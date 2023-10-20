TTK'da işe başlayacak 100 kişi kura ile belirlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yer altı 'pano-ayak üretim işçisi' olarak çalışacak 100 kişi Karabük'te, elektronik kura yöntemi ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan günü Karadeniz gazının devreye alındığı törende verdiği müjdenin ardından 100 işçi alımı için Karabük'te kura çekim töreni gerçekleştirildi.

Yenişehir Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, belediye başkanları, kaymakamlar ve il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sanayileşmenin temel girdilerini oluşturan maden varlıklarına olan talebin, dünya nüfusundaki sürekli artışla birlikte arttığını belirterek, "Ülkemizde sektörün önemli kilometre taşlarından biri olan Türkiye Taşkömürü Kurumu ülkemizin kömür ihtiyacının önemli bir kısmını karşılarken bilgi ve değerleriyle de yeraltı kömür madenciliğini geliştiren öncü kuruluşlardan biridir. Taş kömürü madenciliği aynı zamanda ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılarken birçok ailenin de geçim kaynağı pozisyondadır" dedi.

Madenciliğin zorlu ve riskli bir meslek olduğunu hatırlatan Aydın, "Güvenliğinizi her zaman ön planda tutmalı. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkı tutmalıyız. Devletimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız bu konuda gereken desteği sağlamaktadır. Kendi güvenliğimizi ve arkadaşlarımızın güvenliğini önemsemek elbette en büyük sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda bu sektörde çalışan işçi kardeşlerimizin daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için standartların yükseltilmesi için elimizden gelen bütün gayretleri bakanlık olarak daha sosyal taraflarımızla daha yoğun bir şekilde görüşerek çözmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Aydın, "Ülkemiz bölgemiz büyük bir deprem afetine karşı karşıya kaldı. Deprem zamanında madencilerimizi o bölgede çok yakından tanıma imkanı bulduk. Emin olun 'Kömür için değil ömür için geldik' diyen pek çok madenci kardeşlerimizin hayatını riske atarak en iyi şartlarda enkaz altında yüzlerce insanımızı kurtardığına şahit olduk" şeklinde konuştu.

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama da değinen Aydın, "Filistin'de canlar gidiyor. Bugün Filistin'de kundaktaki bebekten yaşlı dinlere dedelere kadar genç yaşta ayrımı yapılmadan kadın erkek ayrımı yapılmadan asker sivil ayrımı yapmadan herkes taranıyor bombalanıyor hastaneler bombalanıyor okullar bombalanıyor hangi kitapta yazar hangi hukukta bunun yeri vardı sormak isterim gerçekten içimizi adeta hepimizi derinden sarsan maalesef hepimiz tanıklık ediyoruz İsrail'in bir kez daha lanetliyoruz bir kez daha zulmünün kınıyoruz şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eylem Planları içerisinde yerli kömür kaynaklarının en rasyonel şekilde tedarik edilerek ülke ekonomisine katkı sağlaması yer almakta olup, bu konuda kuruma gerekli destek sürdürülmeye devam edilecektir" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Amaç, gerek demir-çelik sektörü ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamak ve gerekse enerji sektörüne katkı sağlayarak bu sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak ve ayrıca bölge insanının havzada istihdam edilmesini sağlayarak bu bölgede var olan madencilik kültürünün devam ettirilmesini de sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan kura çekiminde işe alınacak 100 maden işçisinin isimleri belirlendi. Kurada isimleri okunanlar büyük mutluluk yaşadı. - KARABÜK