TSKB yönetiminde yeni atamalar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) genel müdür yardımcılığı ve direktör kadrolarına atamalar yapıldı.

TSKB'nin 28 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilen yeni atama ve görev değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyuruldu.

TSKB'nin genel müdür yardımcılığı kadrosuna terfien atanan Bilinç Tanağardı, Özlem Bağdatlı ve Poyraz Koğacıoğlu, Bankalar Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında yeni görevlerine başlayacak. Bilinç Tanağardı, bankanın bilgi teknolojileri, sistem destek ve kurumsal mimari fonksiyonlarından; Poyraz Koğacıoğlu yatırım bankacılığı hizmetlerinden; Özlem Bağdatlı ise insan kaynakları, hukuk işleri ve TSKB Vakıfları'ndan sorumlu olarak görevlerine devam edecekler.

Bankanın direktör kadrosuna da iki yeni atama yapıldı. Tolga Sert, mali kontrol, hazine ve sermaye piyasası ile kredi operasyonlarından, Hüseyin Gürel ise finansal ve teknik danışmanlık ile danışmanlık satış faaliyetlerinden sorumlu olacak. Müdür kadrosu atamaları sonucunda ise Tulu Ertem Mühendislik Müdürü olurken Esra Bekircan, yeni kurulan Kurumsal Bankacılık Pazarlama; Faik Tolga Çember ise Danışmanlık Hizmetleri Satış departmanına müdür olarak atandı.???????