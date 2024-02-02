Trendyol Ukrayna pazarına girmeye hazırlanıyor

Trendyol, yurt dışı açılımı kapsamında Ukrayna pazarına girmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol ; Almanya, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ile Orta ve Doğu Avrupa pazarında gerçekleştirdiği faaliyetlerin ardından Ukrayna'yı da yurt dışı açılım stratejisine dahil etti.

Ukrayna'da hızla gelişen e-ticaret pazarını ve Ukraynalı tüketicilerin Türk ürünlerine olan ilgisini önemli bir potansiyel olarak gören Trendyol, dijital altyapısını ve büyüyen uluslararası operasyon alanını Ukrayna'da en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor.

Trendyol, tüm yeni pazarlarda olduğu gibi Ukrayna'da da dijital ve lojistik altyapıya yatırımlar yaparak, Polonya'da bulunan 3 milyonluk stok kapasitesine sahip deposuyla bölgedeki faaliyetlerinde önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Hükümeti'nin yüksek temsilcileri ile Kiev'de bir araya geldi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin'in bulunduğu görüşmede, Baykar ve Trendyol şirketlerinin uluslararası yatırım planlamaları ele alındı.

"Türk şirketlerin savaşın bitmesini beklemeden Ukrayna'da yatırıma hazırlanmaları önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sviridenko, Türk şirketlerin savaşın bitmesini beklemeden Ukrayna'da yatırım yapmaya hazırlanmalarını önemli bulduğunu belirtti.

Sviridenko, "Bu ilgi, savaş zamanında hızla ilerleyen yüksek teknoloji sektörü ve savunma sanayisinin ötesine uzanıyor. Lojistik ve pazaryeri alanında da ihracat odaklı işbirliğine yoğun ilgi var. İşbirliğimizi geliştirmenin ve daha güçlü ekonomik bağlar kurmanın yollarını değerlendirdik. Artan ticaretin ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.