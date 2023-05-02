Trabzon Yatırım Adası projesi kağıt üzerinde kaldı

ESRA NUR PERVAN

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, 24 Ağustos 2019 tarihinde açıklanan Trabzon Yatırım Adası projesinin kağıt üzerinde kaldığını belirterek, "Bugüne kadar Trabzon'a verilen sözlerin hiç birisi tutulmamış, sembolik kağıt üzerinde atılan temellerle Trabzon oyalanmıştır. Bundan dolayı milletvekili adaylarından ümidimiz kalmadığı için, sivil toplum kuruluşları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız 'Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi' yatırımına başlanacağının müjdesini Trabzon halkına verilmesidir" dedi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon Yatırım Adası projesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Projeyle ilgili verilerin sözlerin yerine getirilmediğini belirten Gürdoğan, şunları söyledi:

YILDIR TRABZON'A VERİLEN YATIRIMLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YAPILMAMIŞTIR"

"Trabzon'da yaşanan yüzde 10 düzeyindeki yüksek işsizliğe çözüm teşkil edecek olması ve Trabzon'un beyin göçünün önlenmesi açısından 'Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi' yatırımı, bölgemiz için hayati öneme haiz bir yatırımdır. İhracata dönük orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin yapılması ve bölgenin Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi'nin tedarik merkezi işlevi görmesi amacıyla planlanan ve deniz dolgusu ile arsa üretiminin sağlanacağı Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, 24 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihlerdeki Trabzon ziyaretleri öncesinde Trabzon halkına müjde olarak endüstri bölgesi olarak ilan edilmiştir. Ancak, o tarihten itibaren Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımı kağıt üzerinde kalmış, siyasilerin bu projeyi sahiplenmemesinden dolayı yaklaşık 4 yıldır Trabzon'a söz verilen bu yatırımla ilgili hiçbir şey yapılmamıştır. Diğer şehirlerin milletvekilleri, şehirlerinde planlanan özellikle sanayileşmeye yönelik yatırımlara sahip çıkarak, bu projelerin tamamlanmasını sağlamalarına rağmen, geçtiğimiz dönemki Trabzon sanayi yönünden, sanayicimize hizmet yönünden Trabzon'a hiçbir şey kazanamamıştır. Bugün Trabzon'da sanayici yatırım yapacak arsa bulamamakta, yüksek katma değerli yatırımlar için Trabzonlu sanayiciler başka illere göç etmek zorunda bırakılmaktadır. Soruna büyük ölçüde Trabzon ve bölge ihracatına ve istihdamına çok önemli katkı sağlayacak ve Trabzon ilimizde yatırımcıların yatırım bulmada yaşadıkları çözüm olacak, yüksek eğitimli gençlerimize iş kapısı olacak bu endüstri bölgesi yatırımının bir an önce yapımına başlanılması hayati önem taşımaktadır. Şu anda bile milletvekili adaylarının, Resmi Gazete'de ilan edilen 'Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi' yatırımını dillendirmemesi, yapımı konusunda irade ortaya koymaması, Trabzon halkını sanayicisini yaralamaktadır ve ihracatçısını gönülden bugüne kadar Trabzon'a verilen sözlerin hiç birisi tutulmamış, sembolik kağıt üzerinde atılan temellerle Trabzon oyalanmıştır. Bundan dolayı milletvekili adaylarından ümidimiz kalmadığı için, sivil toplum kuruluşları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız 'Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi' yatırımına başlanacağının müjdesini Trabzon halkına verilmesidir, bu yatırıma bir an önce başlanmasının talimatını vermesidir."

"TRABZON İLİMİZİN 6. BÖLGE KAPSAMINA ALINMASI GEREKİR"

Genç nüfusun kenti hızla terk ettiğini belirten Gürdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Trabzon ilimiz gerek bulunduğu bölgenin coğrafi şartları ve gerekse altyapı ve lojistik imkanların yetersiz kalması, yatırım arsası yetersizliği ve sabit yatırım maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle yatırımcı tarafından tercih edilememekte ve bu olumsuzluklar yanında Trabzon ilinin yatırım teşvik mevzuatında gelişmiş iller gibi 3'üncü bölge kategorisinde bulunması, Trabzon ilini çevreleyen illerin 5'inci bölge kategorisinde olması, Trabzon'un sanayileşmesini engelleyen en önemli nedendir. İlin yeterli sanayi yatırımı almaması, ihracatının gelişmesini engellemekte, işsizliğin artmasına, nüfusun başka kentlere göç etmesine ve özellikle 40 yaş altı eğitimli genç nüfusun hızlı bir şekilde kenti terk etmesine neden olmakta ve bu durum geçmiş yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin merkezi ve cazibe merkezi işlevini gören Trabzon'un, bölge içindeki birçok ilden geri kalmasına, ilin kent vizyonundan hızlı bir şekilde uzaklaşmasına sebebiyet vermektedir. Bunun için Trabzon ilinde sanayinin belli bir doygunluğa ulaşması ve orta-yüksek teknolojili ürün üretiminde Trabzon ilinin yatırım açısından cazip olması için yatırım teşvik mevzuatında Trabzon ilimizin 5 veya 6'ncı bölge destekleri kapsamına alınmasını da Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham etmekteyiz.

"GÜNEY ÇEVRE YOLU DEMİRYOLU VE OTOYOLA ENTEGRE OLARAK PLANLANSIN"

Ayrıca, Akçaabat'tan başlanılan Güney Çevre yoluna tüm Trabzon karşı çıkmaktadır. Acaba siyasiler projeleri daha rantabl ve daha uzun vadeli göremiyor mu diye eleştirerek, Trabzon Güney çevre yolunun Trabzon'un il sınırları olan Giresun il sınırı bitiminden başlayıp, Rize il sınırı başlangıcı olan Of ilçe sınırlarını kapsayacak şekilde planlanmasını, Güney Çevre yolunun Organize Sanayi Bölgeleri yakınından geçmesini ve bu yolun ileride yapılmasını istediğimiz Samsun Sarp Otoyolu'na entegre olacak ve Samsun- Sarp Hızlı Tren hattının da aynı paralelde olacağı bir proje olarak planlanması tüm Trabzon halkımızca talep edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon'la ilgili sahiplendiği projeler hayat bulacağına inanmaktayız, yerelde siyasilerin bugüne kadar verdikleri hiçbir sözün yerine getirilmediğine Trabzon kamuoyu şahittir ve bu durumu da Trabzon halkı sorgulamaktadır. Konuyu Trabzon ihracatçıları ve Trabzon sanayicileri olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz."