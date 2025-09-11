Trabzon Kuyumcuları Düğün ve Fındık Sezonundaki Durgunlukla Yüzleşiyor

Bu yıl hem düğün sezonunun beklentilerin altında kalması hem de fındık üretimindeki düşüş Trabzon'daki kuyumcuları olumsuz etkiledi.

Son dönemlerde gram altının fiyatı, tarihinin en yüksek zirvesinde görmesi dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği satışlarını da olumsuz etkilerken, Trabzon hasır bileziği artık eskisi gibi rağbet görmüyor.

Kuyumculardan Erhan Şakar, yaz sezonunun önceki yıllara göre daha sönük geçtiğini ifade ederek "Fındık sezonunda da üretici, hasadın iyi olmamasından dolayı umduğunu bulamadı. Bu nedenle altın alımı azaldı. Sezonun sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte işler daha da yavaşladı" dedi.

Bu sene düğün sezonunun durgun geçtiğini kaydeden Şakar, "Bu sene düğün sezonu, geçen yıla göre daha durgun geçti. Fındık sezonunda da üretici, hasadın iyi olmamasından dolayı umduğunu bulamadı. Bu nedenle altın alımı da önceki yıllara göre azaldı. Bu durum hem kuyumcuları hem de genel piyasayı olumsuz etkiledi. Sezonun sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte işler yavaşladı. Altın, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerden hemen etkileniyor. Şu anda fiyatlar yükselme eğiliminde. Öngörümüz, yıl sonuna doğru altının 6 ila 6 bin 500 TL seviyelerini görebileceği yönünde" diye konuştu.

Hasar bileziğe altının gram fiyatının artması ile birlikte artık eskisi gibi talep olmadığını ifade eden Şakar "Trabzon hasır bileziğinin en yüksek fiyatının yaklaşık 500 bin TL, en düşük fiyatının ise 200 bin TL civarında. Son iki yılda hasır bilezik fiyatları yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Altına her zaman bir talep olmuştur; hasır bileziğe de talep var. Ancak fiyatların yüksek olması nedeniyle, artık kalın modeller yerine daha çok ince ya da orta kalınlıktaki modeller tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Kuyumculardan Erol Sayın ise sektördeki dönüşüme dikkat çekerek tüketicilerin altını artık yatırım aracı olarak gördüğünü vurguladı. Fındık sezonunun da kuyumcu sektörünü etkilediğini belirten Sayın, "Eski tarz kuyumculuk artık sona erdi. Artık herkes yatırımı ön planda tutuyor. Eskiden düğünlerde burma bilezikler, hasır takımlar alınırdı; şimdi ise bunlar rafa kalktı ve nadiren tercih ediliyor. İnsanlar artık geleceğine yatırım yapmaya başladı. Düğün sonrası bozdurabileceği yatırım araçlarını tercih ediyor. Düğün sonrası araba veya ev almayı planlayanlar, daha çok gram altın ya da bilezik altın alıyor. Eskiden olduğu gibi Trabzon hasırı artık aynı şekilde satılmıyor. Kadınlarımızın el emeğiyle ördüğü hasır bilezikler eski rağbeti görmüyor. Dünyadaki gelişmeler ve altının hızlı yükselişi, insanları tüketime değil, yatırıma yöneltti. Bu nedenle insanlar, işçilik maliyeti olmayan ve yatırım amacı taşıyan altın türlerine yöneliyor" ifadelerini kullandı.

Sayın, Trabzon hasır bileziğine olan ilginin de altın fiyatlarının artması ile azaldığına dikkat çekerek "19 sıra Trabzon hasırı artık neredeyse hiç alınmıyor, çok nadir satılıyor. Genelde 15-17 sıra hasır takımlar tercih ediliyor ve fiyatları 400-500 bin TL arasında değişiyor. Artık fındık parasıyla altın almak pek mümkün değil. Gelir seviyemize göre altın alımı oldukça azaldı. Eskiden düğün evine gidildiğinde mutlaka bir bilezik takılırdı, şimdi ise bu durum bir gram altınla sınırlandı. Son yıllarda altına olan talep genel olarak arttı. İnsanlar harcayacakları parayı altına çevirmeye başladı. Bu durum, kuyumcuların iş hacmini son üç yılda artırdı. Ancak bu artış karlılık anlamında değil, satış yoğunluğu anlamında oldu. Çünkü artık insanlar daha çok gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım amaçlı ürünleri tercih ediyor; dolayısıyla kar marjları azaldı" dedi. - TRABZON