Toprak Mahsulleri Ofisi Beypazarı Ajans Müdürlüğünde Hububat Alımları Başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğü'nde hububat alımlarının başladığı duyuruldu. Alımlar için randevu sistemi kullanılacak ve çiftçilere kilogram başına belirli bir fiyat ödenecek. Ayrıca, devlet desteği de sağlanacak. Çiftçiler, ürünlerini TMO'ne teslim ettikten sonra 1 ay sonra ödemelerini alabilecekler.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğünde, hububat alımlarının başladığı bildirildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ajansı ziyaretinde, kurumun randevu sistemiyle hububat alımını başladığını söyledi.

Alımlara ilişkin Ateş, "Arpada alım başına kilogram olarak 7 lira, buğdayda ise, 7,5 ile 8,250 lira ödemede bulunacak. Bunun yanında devlet desteği olacak. Fiyatlar iyi, çiftçimizde memnun. Çiftçi elindeki ürününü TMO'ne teslim etmesinin akabinde parasını da 1 ay sonrasında alabilecek." diye konuştu.

TMO'ya arpasını getiren Özcan Kayabaşı ise arpa ve buğday fiyatlarından memnun olduklarını belirtti.

Ateş, daha sonra TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğüne atanan Ahmet Özdemir'i ziyaret etti.