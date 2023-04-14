Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

Kura ile belirlenen ilk taliplilerine dağıtılmaya başlanan Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un ilk trafik kazası Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir sürücünün Togg'a arkadan çarptığı görülürken, sosyal medyada herkes TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini sordu.