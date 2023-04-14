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Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

Ekonomi Haberleri

Kura ile belirlenen ilk taliplilerine dağıtılmaya başlanan Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un ilk trafik kazası Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir sürücünün Togg'a arkadan çarptığı görülürken, sosyal medyada herkes TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini sordu.

Ön siparişleri alındıktan sonra kurayla sahipleri belli olan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ilk kazasını yaşadı.

ARKADAN ÇARPTI

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde gerçekleşen kazada bir vatandaş TOGG'a arkadan çarptı. Yaşanan talihsiz kaza sonrası sosyal medyada herkes aynı soruyu sormaya başladı.

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

YEDEK PARÇA SORUSU

Bazı kullanıcılar TOGG'a çarpan şoförün şansızlığına vurgu yaparken TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilebileceğini sordu.

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! Sosyal medyada herkes aynı soruyu soruyor

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ankara TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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