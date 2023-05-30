TOBB Genel Kurulu'nda GSO Delegelerine Hizmet Şeref Belgesi Verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen törende, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) TOBB delegeleri Sami Konukoğlu, Metin Erturhan ve Cemil Turgay Direkçi'ye Hizmet Şeref Belgesi verildi.

TOBB 79. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TOBB delegeliğinde 10, 20, 30 ve 40 yılını dolduran üyelere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (Eski Meclis Başkanı) Cemil Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Önceki Dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Ticaret Bakanlığı, TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri ile oda-borsa başkanlarının da katılımlarıyla plaket verildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve vefaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Büyüklerimizin dediği gibi, marifet iltifata tabidir. İşte bizde burada, camiamıza en uzun süre hizmet etmiş arkadaşlarımıza, fazlasıyla hak ettikleri Hizmet Şeref Belgelerini takdim etmek üzere bir araya geldik. Ne mutlu bizlere ki, camiamızda hep böyle değerli insanları tanıdık ve birlikte çalıştık. Onların emekleri ve gayretleriyle, Oda ve Borsalar, reel sektörün hizmet merkezleri haline geldi. Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüler. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Böylece memleketimize daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandırdık. Tüm bunları, el birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken, herkesin başarılarını daim kılsın" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 yılını dolduran üyeleri temsilen bazı oda ve borsa başkanlarına Hizmet Şeref Belgeleri ve plaketlerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

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