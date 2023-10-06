TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tokat Oda Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg ile ilgili, "Allah'a çok şükür, Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türk milletinin hayali olan, tamamıyla Türk milletinin öz malı olan fabrikayı yapmak, arabaya binmek nasip oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg ile ilgili, "Allah'a çok şükür, Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türk milletinin hayali olan, tamamıyla Türk milletinin öz malı olan fabrikayı yapmak, arabaya binmek nasip oldu." dedi.

Hisarcıklıoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen Tokat İl İlçe Oda Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nda, Tokat'ın Osmanlı'ya 6 şeyhülislam kazandırdığını, Roma imparatoru Sezar'ın da ünlü "Geldim, gördüm, yendim" şeklindeki mektubunu Tokat-Zile'de yazdığını söyledi.

Tokat'ın coğrafi işaret tescil belgeli 19 ürünü bulunduğunu, 12 ürününün de sırada beklediğini belirten Hisarcıklıoğlu, 1400 yıllık şifa kaynağı Niksar Ayvaz suyunun da önemli bir değer olduğunu dile getirdi.

Tokat Havalimanı'nın açıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Tokat'ın tarımı ve ticaret hacmiyle Anadolu'nun parlayan yıldızı haline geleceğini vurguladı.

Gelecekte dünyayı kim doyurursa dünyanın liderinin de o olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Dünyada üretimi olmayan tek madde var, toprak. Dolayısıyla tarımı ve hayvancılığı asla ihmal etmemeli, topraklarımıza gözümüz gibi bakmalıyız. Tokat'ta sanayi potansiyeli de yüksek. En büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 2 Tokatlı firmamız yer aldı." diye konuştu.

Daha önce Zile'de TOBB olarak Anadolu lisesi yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkalarının talebi üzerine merkez ile Erbaa, Niksar ve Turhal'da 4 yeni okul daha inşa edeceklerini dile getirdi.

"Togg'un seneye de ihracatını planladık"

Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce yarım kalan milli otomobil üretme rüyasını gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Avrupa'ya en çok araç ihraç eden ülkeyiz ama bunu kendi markamızla değil, başka markalarla yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2017'de TOBB Genel Kurulu'nda bana, 'Türkiye'nin otomobilini yapacak babayiğit arıyorum. Bunu sen üstlen.' dedi. Bunun üzerine ben de 'Yanımızda olduğun sürece bunu yaparız.' dedim. Allah'a çok şükür, Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türk milletinin hayali olan, tamamıyla Türk milletinin öz malı olan fabrikayı yapmak, arabaya binmek nasip oldu.

Yurt içi satışa başladık. Bu sene için 28 bin adet üretim planladık ama tam 6 kat talep geldi. Bu da milletimizin ilgisini ve teveccühünü gösterdi. Çok şükür, Togg'u Tokat yollarında da görmeye başladık. Togg'un seneye de ihracatını planladık. Böylece bayrağımızı dünyaya da taşıyacak ve yine hep birlikte bunun gururunu yaşayacağız. Camiamızın kurucu ortağı olduğu bu girişimi başarıya ulaştırmış olmak da hepimiz için ayrı bir gurur ve iftihar kaynağıdır."

"Enflasyon muhasebesi mutlaka uygulanmalıdır"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'yu sürekli dolaşan, firma ve sektörleri devamlı dinleyen birisi olduğunu, özellikle KOBİ kredilerinde yaşanan daralmanın zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıdığını belirterek şunları ifade etti:

"Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ticari krediler aniden ve çok sert şekilde kesilmemeli, kredi faizlerinde aşırı artışa gidilmemeli. Özellikle KOBİ'lerimize uygun şartlarla, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi verilmelidir. Biliyorsunuz, KGF sizin kurumunuz, üyemize kefil oluyoruz. Dünyada da bu özelliğiyle tekiz zaten. Üyesine kefil olan başka oda borsa sistemi de yok.

Bir diğer reform ihtiyacı, vergi sistemiyle ilgilidir. Gerçekten çok karmaşık bir vergi sistemimiz var. Üstelik her geçen yıl daha da karmaşık hale getiriyoruz. Suistimal eden az sayıda kötü örnek yüzünden milyonlarca mükellefin hayatını daha da zorlaştırıyoruz. Bu da vergi uyuşmazlıklarını giderek artırıyor. Bu yaklaşımı değiştirmemiz lazım. Enflasyon muhasebesi mutlaka uygulanmalıdır. Kamu maliyesi tarafında bütçe açığıyla mücadelede sadece vergi artışına odaklanılmamalıdır. Kamunun harcamalarında da ciddi tasarrufa gidilmelidir. İşte daha bunlar gibi pek çok konuyu takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ilgili bakanlarımıza bizzat iletiyoruz. Şimdi sizlerin ileteceği sıkıntıları ve talepleri de aktaracağız."

Sorunlar bulunduğunu ama hepsini aşacak irade ve imkana sahip olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek pek çok iyileşme sağladık. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla, diyalogla çözülür. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım." dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere de il içinde oda ve borsalar arasındaki kardeşliği Anadolu'ya yaydıklarını, Kayseri Ticaret Odası ile kardeş oda protokolü imzaladıklarını, Tokat Ticaret Borsasının da Samsun Ticaret Borsası ile kardeş borsa olduğunu dile getirdi.

İhtiyaçlarını karşılayacak yeni bir hizmet binası için çalışma yürüttüklerini belirten Gökdere, "Yeni havalimanımızdan İstanbul'a direkt uçuş gerçekleştirilse de diğer illere ne yazık ki uçuşlarımız yok. Pegasus Havayolları ile bu anlamda bir dizi görüşme sağladık. İnşallah önümüzdeki süreçte Tokat'tan İzmir'e direkt uçuşların başlamasını sağlayacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesinde Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat TSO ve Tokat Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, Hisarcıklıoğlu'na, "Size şapka çıkarıyoruz" diyerek şapka hediye etti.

Hisarcıklıoğlu, Tokat İl İlçe Oda Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'nın yapılacağı otele Togg ile gitti.