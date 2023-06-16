TMO Genel Müdürü Güldal: 'Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır'

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Mardin'de çiftçilerle bir araya gelerek, devletin belirlediği fiyatların esas alınması gerektiğini söyledi. Güldal, Türkiye'nin bu yıl bereketli bir üretim yılı yaşadığını ve TMO'nun fiyatlarının piyasa referans fiyatları olduğunu belirtti.

MARDİN'e gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Devletin belirlemiş olduğu fiyatlar referans fiyatlardır. Yani bizim belirlemiş olduğumuz fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları, biz kabul etmiyoruz. Kim ne derse desin üreticinin hakkı en az budur. Bu hakkını alması gerekmektedir" dedi.

Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen ile birlikte çiftçilerle bir araya gelen TMO Genel Müdürü Güldal, kentin ülke için önemli bir tarım bölgesi olduğunu söyledi. Güldal, Türkiye'de şubat ayına kadar kuraklık riskinden dolayı endişe duyduklarını ancak mart ve nisan ayında gelen yağışların, verimi olumlu yönde etkilediğini belirterek, bereketli bir üretim yılı yaşandığını kaydetti. Güldal, TMO çalışanlarının 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sadece 3 gün tatil yapacağını ve diğer günlerde alımların süreceğini söyledi.