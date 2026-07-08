Şırnak'ta 242,5 milyon liralık tarım yatırımı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şırnak İl Koordinatörü Erdal Çelik, IPARD III Programı kapsamında Şırnak'ta 242,5 milyon liralık yatırımın hayata geçirildiğini, tamamlanan projelere hibe ödemelerinin başladığını ve yeni çağrılarla süt işleme tesislerinden modern hayvancılık işletmelerine kadar 3 milyon Euro'ya varan desteklerin yatırımcıları beklediğini söyledi. Çelik, "Amacımız Şırnak'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini katma değere dönüştürmek, üretimi, istihdamı ve kırsal kalkınmayı birlikte büyütmek" dedi.

TKDK Şırnak İl Koordinatörü Erdal Çelik, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı özel açıklamada, Avrupa Birliği destekli IPARD III Programı kapsamında Şırnak'ta yürütülen yatırımları ve yeni hibe çağrılarını anlattı. Çelik, 2024 yılından bu yana Şırnak'ta 242,5 milyon liralık yatırım tutarına sahip 8 projeyle sözleşme imzalandığını, tamamlanan projelere hibe ödemelerinin başladığını, devam eden projelerin tamamlanmasıyla ise yaklaşık 107 milyon liralık yeni hibe desteğinin daha yatırımcılara aktarılacağını söyledi.

"Şırnak, IPARD desteklerinden yararlanmaya başladı"

TKDK'nın Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) kapsamında 2024 yılından itibaren Şırnak'ta yatırımcılara hibe desteği vermeye başladığını belirten Çelik, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 farklı sektörde yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe sağlandığını ifade etti. Çelik, "TKDK Şırnak irtibat ofisimiz, IPARD III Programı kapsamında 2024-2026 yılları arasında toplam 10 çağrı döneminde proje başvuruları aldı. Bu süreçte toplam 8 projeyle sözleşme imzaladık. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 242 milyon 568 bin 590 lira. İki proje tamamen tamamlandı ve bu projelere hibe ödemeleri gerçekleştirildi. Devam eden altı projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 106 milyon 958 bin liralık ilave hibe desteği daha yatırımcılarımıza ödenecek" diye konuştu.

TKDK'nın 2 Haziran 2026 tarihinde 11'inci başvuru çağrı ilanına çıktığını belirten Çelik, bu çağrının özellikle tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımları kapsadığını söyledi. Program kapsamında; süt ve süt ürünleri işleme tesisleri, kırmızı et ve et ürünleri işleme tesisleri, kanatlı eti işleme tesisleri, su ürünleri işleme tesisleri, meyve ve sebze işleme ve depolama tesisleri, zeytin, zeytinyağı, fıstık, badem ve ceviz paketleme tesisleri, yumurta işleme tesisleri için 3 milyon avroya kadar yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği verileceğini ifade eden Çelik, "Şırnak'ta üretilen sütü ve eti burada işleyerek katma değer oluşturmak istiyoruz. Kurulacak bu tesisler hem üreticimize hem de il ekonomisine ciddi katkı sağlayacak büyük yatırımlar olacak" şeklinde konuştu.

Hayvancılık için yeni destek paketi

30 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan 12'nci başvuru çağrı ilanının ise doğrudan hayvancılık yatırımlarına yönelik olduğunu belirten Çelik, çağrı kapsamında toplam 30 milyon Euro'luk hibe desteği sağlanacağını söyledi. Program kapsamında; büyükbaş ve küçükbaş süt çiftlikleri, besi işletmeleri, tavuk, hindi ve kaz çiftlikleri, yumurta üretim tesisleri için yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği verileceğini ifade eden Çelik, başvuruların 28 Temmuz'da başlayacağını ve 7 Eylül'de sona ereceğini kaydetti.

Şırnak'ın hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "Biz bu potansiyelin farkındayız. Bu çağrı döneminde Şırnak'tan yoğun proje başvurusu bekliyoruz. Amacımız ilimize modern hayvancılık tesisleri kazandırmak. Bu yatırımlarla üreticilerimiz modern işletmelerde daha verimli üretim yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın ilk büyük AB standartlarında süt işleme tesisi kuruluyor

Şırnak'ta devam eden en önemli yatırımlardan birinin süt işleme tesisi olduğunu belirten Çelik, bölgenin ilk AB standartlarındaki ve en büyük süt işleme tesislerinden birinin Şırnak'a kazandırıldığını söyledi. Ham sütün peynir, yoğurt, tereyağı ve benzeri ürünlere dönüştürülmesiyle üreticinin gelirinin artacağını belirten Çelik, bu yatırımın yerel markaların gelişmesine, gıda sanayisinin büyümesine ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kırsal turizm bungalovlarla güçlenecek

Desteklenen projeler arasında kırsal turizm yatırımlarının da bulunduğunu ifade eden Çelik, bungalov yatırımlarıyla Şırnak'ın doğal güzelliklerinin ekonomik değere dönüşeceğini söyledi. Konaklama kapasitesinin artmasıyla ziyaretçi sayısının yükseleceğini belirten Çelik, bunun esnafa, yöresel ürün satışlarına ve hizmet sektörüne doğrudan katkı sunacağını kaydetti.

Arıcılıkla üretim ve doğal yaşam destekleniyor

Arıcılık yatırımlarının yalnızca bal üretimini değil biyolojik çeşitliliği de desteklediğini belirten Çelik, arıların tarımsal üretimde tozlaşmayı sağlayarak verimliliği artırdığını söyledi. Kaliteli bal üretiminin artmasının üretici gelirlerini yükselteceğini ifade eden Çelik, bunun aynı zamanda Şırnak'ın markalaşmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.

Modern besi çiftlikleriyle et üretimi artacak

Besi çiftliklerine sağlanan desteklerin modern hayvancılık yatırımlarını yaygınlaştıracağını belirten Çelik, bu yatırımların kırmızı et üretimini artıracağını ve işletmelerin rekabet gücünü yükselteceğini söyledi. Bu yatırımların yem üretiminden nakliyeye kadar birçok sektörü hareketlendireceğini belirten Çelik, il ekonomisinde önemli bir çarpan etkisi oluşturacağını ifade etti.

"Her destek, üretime ve istihdama yapılan yatırımdır"

TKDK olarak amaçlarının yalnızca yatırım desteklemek olmadığını vurgulayan Çelik, sağlanan hibelerin üretimi, istihdamı ve kırsal kalkınmayı birlikte büyüttüğünü söyledi. Çelik, "Süt işleme tesislerinden arıcılığa, besi çiftliklerinden kırsal turizme kadar sağlanan her destek üretimi artıran, istihdam oluşturan ve yerel kalkınmayı hızlandıran önemli bir adımdır" dedi.

Gençler ve kadınlar için yeni üretim alanlarının açıldığını belirten Çelik, "Kırsalda kurulan her yeni işletme göçün azaltılmasına katkı sağlıyor. Yerel kaynakların Şırnak'ta işlenmesiyle ekonomik değer il içinde kalıyor ve katma değer artıyor" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı