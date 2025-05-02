TİM Başkanı Gültepe, nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen ay en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa olarak sıralandığını belirterek, "63 ülkede yüzde 50'nin, 109 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 143 ülkeye ihracatımızı artırdık." dedi.

Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı Diyarbakır Valiliği'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, ihracat verilerini değerlendirdi.

Diyarbakır'ın asırlardır Anadolu'yu bir arada tutan medeniyetin, aklın, iradenin ve üretim azminin merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Gültepe, kentin üretimi ve ihracatıyla da ülkeye değer kattığını söyledi.

Gültepe, "Demir ve demir dışı metallerden elektroniğe, kimyevi maddelerden hububat ve bakliyata, tekstilden mücevhere kadar geniş yelpazedeki mevcut üretim kapasitesini çok daha yukarılara taşımalıyız. TİM olarak işte bu duygularla Diyarbakır'dayız." diye konuştu.

Diyarbakır'ın geçen yıl ihracatını 2023'e göre yüzde 15 artırarak 380 milyon dolara ulaştırdığını anımsatan Gültepe, 239 firmanın buradan ihracat gerçekleştirdiğini, söz konusu rakamın artırılması gerektiğini anlattı.

"4 aylık ihracat 86,2 milyar dolar oldu"

Mustafa Gültepe, nisanda toplam 20,9 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını kaydederek, "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artıdayız. Artışta takvim etkisiyle 2 iş günü fazla çalışmamız etkili oldu. 4 aylık ihracatımız yüzde 4 artışla 86,2 milyar dolara ulaştı. Son 12 ayda ise 265 milyar dolar seviyesindeyiz. Hizmet ihracatında veriler biliyorsunuz daha geç netleşiyor. Nisan ayında 7,6 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı çıkacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Gültepe, nisanda otomotiv sektörünün 3,1 milyar dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdüğünü belirterek, onu 2,6 milyar dolarla kimyanın, 1 milyar 380 milyon dolarla elektrik-elektroniğin, 1,3 milyar dolarla çeliğin, 1,2 milyar dolarla hazır giyimin takip ettiğini, toplamda 22 sektörün ihracatını artırdığını söyledi.

"980 firma ilk kez ihracat yaptı"

TİM Başkanı Gültepe, firmaların yasal merkezini baz alan TİM verilerine göre geçen ay 55 ilin ihracatını artırdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı. Diyarbakır da bu ay yüzde 42,5 artışla 22,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Nisanda ilk kez ihracat yapan firma sayımız 980 oldu. Bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 44 milyon doları aştı. Birim ihracat değerimiz 1,44 dolar oldu. Bunun yanında parite, geçen ay ihracatımızı 443,6 milyon dolar pozitif etkiledi. Paritenin bu seviyelerde kalmasının yıllık ihracatımıza yüzde 1,3'lük pozitif etki yapacağını öngörüyoruz."

Gültepe, bu ay en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa olarak sıralandığını belirterek, "63 ülkede yüzde 50'nin, 109 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 143 ülkeye ihracatımızı artırdık." şeklinde konuştu.

"Küresel ticaretteki belirsizlikler, ihracatımızı negatif etkileyebilir"

Mustafa Gültepe, petrol fiyatlarındaki düşüşe değinerek, gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Petrol fiyatındaki gerilemede küresel talepteki yavaşlamanın, ABD ve Çin arasındaki tarife gerginliğinin ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin beklenenden fazla üretim artışı yapmalarının etkili olduğunu biliyoruz. Bu durum enerji ve emtia ihracatına dayalı ekonomiler için gelir kaybı riski oluşturuyor. Dünya Bankasının son raporuna göre 2025'te küresel emtia fiyatlarının yüzde 12 düşmesi bekleniyor. Bahsettiğim gelişmeler ülkemizin ihracat performansını da etkileyebilir. Düşen petrol ve emtia fiyatları, ihracatımız için bir risk oluşturuyor. Petrol ve emtia fiyatlarının mevcut seviyesinin ihracatımızda yıllık yüzde 2'lik bir kayba yol açabileceğini değerlendiriyoruz."

Gültepe, küresel ticaretteki belirsizlikleri ve artan korumacılık eğilimlerini dikkatle takip ettiklerinin altını çizerek, "Küresel talepte yaşanan düşüşün Türkiye'nin yıllık ihracatına yüzde 1'lik negatif etkisi olabilir. Avro/dolar paritesindeki etkiyle ABD politikalarının ihracatımız üzerinde toplam 1,7 puan negatif etki oluşturacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

"Daha dikkatli ve stratejik adımlar atmalıyız"

TİM Başkanı Gültepe, TİM İhracat Pazar Monitörü'ne göre İhracat Talep Endeksi'nin 1,3 puan gerilediğini ve eşik değerin altında kaldığını ifade ederek, ABD ile Çin arasındaki tarife gerginliğinden, tedarik zincirlerindeki aksamalardan ve küresel büyüme beklentilerindeki zayıflamadan bahsetti.

Son dönemdeki gelişmelerin ihracatçıların daha dikkatli ve stratejik adımlar atması gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin olası hasarlarını en aza indirmek için girdi maliyetlerini minimize edecek yollar aramalıyız, tedarik zincirlerimizi çeşitlendirmeliyiz, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmalıyız. Finansmana erişimi kolaylaştıracak çözümler üzerine daha fazla düşünmeliyiz. Yeni pazar fırsatlarını daha erken tespit edebilecek mekanizmaları güçlendirmeliyiz. Küresel olumsuzluklara karşı yalnızca savunma refleksiyle hareket etmek yerine fırsatları doğru okumalıyız. Gelişmeleri, ihracatımız için yeni açılımlar yapabileceğimiz bir sürece dönüştürmeliyiz. İlk 4 ayda arzu ettiğimiz artışı yakalayamasak da yıl sonu için 280 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Firmalara "ticaret heyetlerine katılın" çağrısı

Mustafa Gültepe, mayısta Arnavutluk, Tunus, ABD, Güney Afrika, Irak ve İspanya'da ticaret heyetleri düzenleyeceklerini belirterek, yoğun heyet takvimine firmaların ilgisinin büyük olduğunu söyledi.

Gültepe, "İlginin katlanarak artmasını diliyor ve tüm firmalarımızı ticaret heyetlerimize davet ediyorum çünkü belirsizliklerin arttığı dönemlerde 'güven' unsuru çok daha fazla öne çıkıyor. Heyetler aracılığıyla kuracağımız yüz yüze iletişimle süreci fırsata çevirebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.