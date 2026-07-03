Bakan Bolat: Haziranda Körfez ülkelerine ihracat yüzde 41 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, martta Körfez ülkelerine ihracatın sonraki aylarda toparlanmaya başladığını belirterek, "Haziranda Körfez ülkeleri özelinde ihracatımızda yüzde 41 artış oldu." dedi.

Haziran ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada yılın ilk yarısında hangi ülkelere ve bölgelere ne kadar ihracat yapıldığı konusunda bilgi vererek, "Savaş bölgesi olan Körfez ve Orta Doğu'ya ihracat, haziranda yıllık bazda yüzde 38,4 arttı. ABD ve Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkede de çift haneli artış yaşandı. Diğer Asya ülkelerinde de artışımız var." diye konuştu.

Yılın ilk yarısında en çok ihracat yapılan ülkelerle ilgili bilgi paylaşan Bolat, "İlk 6 ayda ihracatta ilk 5 sırayı Almanya, ABD, Birleşik Krallık yani İngiltere, İtalya ve Fransa oluşturmakta. Irak, 6'ncı sırada. İlk 5 ülke, toplam ihracatımızın yüzde 30'unu oluşturuyor. Bu 5 ülkeye toplam ihracatımız 40,7 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Bolat, Körfez ülkelerine ihracatın martta yaklaşık yüzde 40 düştüğünü, nisanda bir miktar toparlandığını belirterek, "Haziranda Körfez ülkeleri özelinde ihracatımızda yüzde 41 artış oldu." dedi.

"Otomotiv ihracatımız, birinciliğini devam ettiriyor"

Bakan Bolat, ocak-haziran döneminde sektörlere göre ihracat değişimlerine ilişkin bilgi verdi.

"Otomotiv ihracatımız, birinciliğini devam ettiriyor." diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 3,7 artışla 22,2 milyar dolar ihracat var. Kimyevi ürünler ihracatı yüzde 1,3 artışla 20,5 milyar dolar, elektrik, elektronik, makine, bilişim ihracatımız yüzde 8,7 artışla 11,4 milyar dolar şeklinde devam ediyor. Hazır giyim ihracatımızda azalış trendi stabil noktaya geldi sayılır. İlk 6 ayda sadece yüzde 2,4 azalışta 8,9 milyar dolarlık ihracat var. Çelik sektöründe yüzde 0,8 artışta 8,4 milyar dolar ihracat söz konusu yani yılın ilk 6 ayında 27 sektörün 15'inde ihracatımız arttı. Ürün grupları bazında baktığımızda ilk 6 ayda ara malları ihracatımız 70,5 milyar dolar, tüketim malları ihracatımız 43 milyar dolar, yatırım malları ihracatımız da 18,4 milyar dolardır."

Otomotiv ve altın ithalatı azaldı

Ticaret Bakanı Bolat, ocak-haziran döneminde fiyat artışları nedeniyle enerji ithalatının arttığını belirterek, "İlginç olan, savaş başladıktan sonra altın ve gümüş fiyatları geriye gittiği için talep de azaldı. Altın-gümüş ithalatımız ilk 6 ayda geriledi. Otomotiv ithalatımızda da bir miktar gerileme oldu. Toplam ithalatımız, yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolar oldu." dedi.

Türkiye'nin ilk yarıda en çok ithalat yaptığı ilk 5 ülkenin Çin, Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre olarak sıralandığını dile getiren Bolat, şunları ifade etti:

"İsviçre, ağırlıklı olarak işlenmemiş altın ithalatı yaptığımız bir ülke. Bu 5 ülke, toplam ithalatımızın yüzde 40'ını oluşturmakta. İlk yarıda otomotiv ithalatımız 2,6 milyar dolar azalmış, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar 2,1 milyar dolar azalmış, kakao dünya fiyatları düştüğü için 485 milyon dolar azalmış, tekstil ithalatımızda 191 milyon dolar azalma var aldığımız tedbirlerden ötürü. 154 milyon dolar da ayakkabı ithalatında azalma var. Yılbaşında ithalat rejimimizde düzenlemeler getirmiştik."

Bolat, ocak-haziran döneminde ithalatı en çok artan ürün grubunun ikişer milyar dolarla petrol ürünleri ile elektrikli makine ve cihazlar olduğunu kaydederek, kazan ve makine ithalatının 1,2 milyar dolar, bakır eşyanın yaklaşık 1 milyar dolar, hububatın 887 milyon dolar arttığını anlattı.

"Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış 122,3 milyar dolar hizmet ihracatı bekliyoruz"

Bakan Bolat, bu yıl hizmetler ihracatındaki hedefin 128 milyar dolar olduğunu belirterek, "Geçen yılı hizmetler sektöründe 122,5 milyar dolar toplam ihracatla kapatmıştık. Dünyada en fazla hizmet ticareti fazlası sağlayan 6'ncı ülke konumundayız. Bu yıl savaş nedeniyle mart, nisan ve mayıs sıkıntılı bir dönem oldu gerek lojistik gerekse turizm girişleri anlamında." diye konuştu.

Savaşın sona ermesi ve yaz aylarının gelmesiyle yılın geri kalan kısmında lojistik ve turizm gelirlerinin artarak devam edeceğini anlatan Bolat, "Tahminlerimize göre haziran sonu itibarıyla yıllıklandırılmış 122,3 milyar dolar hizmet ihracatı bekliyoruz. Mal ve hizmet ihracatı toplamı 400,3 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

Bolat, reeskont kredilerinde günlük limitin 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkarıldığını anımsatarak, "Geçen yıl 1 trilyon 315 milyar liralık ihracat reeskont kredisi verildi yüzde 24 maliyetle. İhracatçılarımızın finans maliyetlerini düşürmek için tam 300 milyar lira bir sübvansiyon uygulandı. Bu, çok önemli bir destekti." şeklinde konuştu.

İhracatçılara sunulan desteklere değinen Bolat, son bir haftada gerçekleştirdikleri ziyaretleri anlattı.

"AB'den yapabileceğimiz (kadar) çelik ihracat kotası aldık"

Ticaret Bakanı Bolat, dün Lahey'de Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) 6. Dönem Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, AB ile hem Gümrük Birliği hem de "Made in EU" yaklaşımına ilişkin sürekli görüşme içinde olduklarını söyledi.

Bolat, AB'nin yeni çelik kotasının uygulamaya girdiğini belirterek, "Gümrük tarifesiz çelik kotalarını yüzde 2 düşürdüler. Ülkelerin kota miktarlarında yüzde 50 indirim yaptılar. Türkiye olarak biz yoğun müzakereler, pazarlıklar yürüttük. Yapabileceğimiz ve ortalama yaptığımız çelik ihracat kota miktarını aldık. Çelik ihracatçılarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AB'nin yeni e-ithalat uygulamasının 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"150 avronun altındaki e-ithalat ürünlerinde gümrük vergisi muafiyetini kaldırdılar. Gönderi, paket başına 3 avro gümrük vergisi getirdiler. Devam ediyor çalışmaları. Türkiye'nin Gümrük Birliği kazanımlarının korunması için çok yoğun mücadele verdik. Türkiye, paket başına 3 avro gümrük vergisi kararından muaf tutuldu. Böylece e-ihracatçılarımız, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla çalışmaya devam edebilecekler."

(Bitti)