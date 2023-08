Tescilli Abbas İncirinde Hasat Başladı

Tescilli Abbas incirinde hasat başladı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin, 'Batı köyleri' diye tabir edilen mahallelerinde önemli geçim kaynağı olan incirde sofralık hasatla, üreticisinin de yüzü güldü

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü 'Abbas İnciri' hasat dönemi başladı. Bölgedeki 7 mahallenin geçim kaynağı arasında yerini alan ürün, üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Merkez Onikişubat ilçesinin başta Cüceli, Fatmalı, Kurtlar ve Kızıldamlar gibi mahallelerinde yetiştirilen Abbas İnciri, iriliği ve aroması ile tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 2019 yılında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı başvuru ile Türk Patent ve Marka Kurumunca şehrin coğrafi işaretli ürünü olarak tescillenen incir bölgedeki bir çok bahçede üretilerek ailelerin geçim kaynağı oluyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla toplanma seviyesine gelen incirde hasat başlatıldı. "Meyvelerin kraliçesi" olarak nitelendirilen Abbas İnciri marketlerde 110 liradan satılırken bahçesinden üreticiden 70 liradan alındığı öğrenildi.

Barajla incir bahçeleri genişledi

Cüceli mahallesindeki 6 dönüm bahçede üretim yapan Muhammed Kılıç, bölgenin sulama alanında yer aldığı için incir üretimin de arttığını ifade etti.

İncirin ülke ekonomisine önemli katkı sunması için Kahramanmaraş'ta yurt dışına direk uçuşlar ile bölgedeki boş arazilerin tapulaştırılarak tarım alanlarına açılması gerektiğini de ifade eden Kılıç, "Cüceli, Önsen, Kurtlar, Fatmalı, Hacıağlar, Hacımustafa, Kızıldamlar mahallelerimiz incir üretiminde önemli bir yere sahip. Ürün ilk çıktığında 'yüz gördücülük' denir ve hal pazarına 200 liradan giriş yaptı. devamında 80 liraya 70 liraya düştü. Marketlerde 100 lira ile 110 lira arasında kilogram fiyatı değişiyor. Bu bölgemizdeki incir alanlarımızın genişletilmesi lazım. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunar. Bunun için de Kılavuzlu Barajı'mız yapıldı ve bu bölgemiz sulama alanında yer alıp incir bahçelerimiz genişledi" dedi.

Yurtdışından da talep geliyor

Ağabeyi merhum Milletvekili İmran Kılıç'ın incirle ilgili bir hedef koyduğuna da değinen Kılıç" İncir alanlarının daha da genişletilip 5 bin 500 dönüm alan üzerinde yurt içinin haricinde yurt dışına da ihracat yapılmasıydı. Bu çerçevede vekilimiz Kurtlar ve Yalangoz bölgemizde Yalangoz barajını planlattı. Fatmalı bölgemizde de Fatmalı barajını planlatmıştı. Bu bölgelerin bir an önce yatırıma alınması incir alanlarının genişlemesi açısından önemli. Depremden önce başlatılmış olan arazi tapulaştırılmasının da bir an önce sonuçlandırılması gerekiyor. Araziler boş kalıyor. Bunlar olduğu zaman ürünlerimizi de yurt dışına ihraç edebileceğiz. Hatta geçen yıl yurt dışından ihracatçı geldi ve her istediğinde 5-6 ton incir istemişti. Fakat o kadar büyük bahçeler olmadığı için ürün gönderememiştik. Bir isteğimiz de Kahramanmaraş havalimanının yurt dışı uçuşlarına açılması lazım. her kesin ağzını tatlandıracağız. Bahçemizde incir ticari boyut kazanıyor ama bütün meyve türlerinden hepsi var satmıyoruz gelen misafirlerimize ikram ediyoruz" diye konuştu.