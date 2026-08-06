Terörün 40 Yıllık Maliyeti: 2,3 Trilyon Dolar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasında, terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte 2,3 trilyon dolar maliyeti olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Milli Dayanışma" etiketiyle iletişim kampanyasında bulundu. Kampanya kapsamında hazırlanan video ve infografiklerde, 40 yıl boyunca terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu vurgulanırken, bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatıldı. Paylaşımlarda "Milli Dayanışma" etiketi öne çıkarken, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomik kalkınma, refah ve toplumsal bütünleşme açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, terörün yalnızca güvenliği değil, ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahı da hedef aldığı belirtildi.

23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri kurulabiliyor

Kampanyada paylaşılan verilere göre, terörle mücadelenin Türkiye'ye maliyeti olan 2,3 trilyon dolarlık kaynakla ülkenin yaklaşık 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri veya 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabileceği ifade edildi. Aynı kaynakla 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osmangazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı ve 1504 Avrasya Tüneli'nin inşa edilebileceği hesaplandı. İnfografiklerde, söz konusu maliyetin üretime yönlendirilmesi halinde 15 bin organize sanayi bölgesi, 2 bin otomotiv üretim tesisi, 4 bin 500 yüksek teknoloji üretim tesisi ve 7 bin 500 savunma sanayi üretim tesisinin hayata geçirilebileceği belirtildi.

Teröre harcanan kaynak yerine 5 bin 150 bin şehir hastanesi yapılabilirdi

Çalışmada, 2,3 trilyon dolarlık kaynağın sağlık alanına aktarılması durumunda 5 bin 150 adet 1000 yataklı şehir hastanesi ile 3 milyon 650 bin 750 adet aile sağlığı merkezi yapılabileceği ifade edildi. Şehirleşme alanında ise bu bütçeyle 36 milyon 298 bin sosyal konut veya 31 milyon 112 bin 600 deprem konutunun inşa edilebileceği aktarıldı. Eğitim yatırımları kapsamında ise her biri 24 derslikten oluşan 460 bin okul ve toplam 11 milyon dersliğin yapılabileceği vurgulandı. Kampanyada yer verilen hesaplamalara göre, aynı kaynakla 1150 yeni baraj inşa edilebileceği, ayrıca 66 bin 500 yangın söndürme helikopteri veya 32 bin yangın söndürme uçağının envantere kazandırılabileceği belirtildi. Paylaşımlarda, "Güçlü Türkiye, Milli Dayanışma ile mümkün" ve "Bu potansiyeli geri kazanmak Milli Dayanışma ile mümkün" mesajlarıyla, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik büyüme, kalkınma ve toplumsal refah bakımından da stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

"Terör, yalnızca güvenliğimizi değil, refahımızı da hedef aldı"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörün 40 yıllık süreçte Türkiye ekonomisini etkilediği ve buraya harcanan kaynakların başka yerlerde daha etkin şekilde kullanabilir olduğu belirtilerek, "Terör, yalnızca güvenliğimizi ve milli dayanışma ruhumuzu değil; ekonomimizi, yarınlarımızı ve refahımızı da hedef aldı. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılan trilyonlarca dolarlık kaynak; enerjiden eğitime, sağlıktan ulaştırmaya, sanayiden teknolojiye kadar geleceğimize yapılacak yatırımların önüne geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz, tüm memleketimiz olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı