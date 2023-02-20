Tcmb: Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Aralık Ayında 279,1 Milyar Dolar Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre; Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), açığı, 2021 yıl sonunda 252,7 milyar dolar iken 2022 aralık sonunda 279,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre; Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu açığı, 2021 yıl sonunda 252,7 milyar dolar iken 2022 aralık sonunda 279,1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini bugün açıkladı. Buna göre, aralık sonu itibariyle Türkiye'nin yurt dışı varlıları geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 7,9 artışla 583,8 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı veriler şöyle:

"ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU: Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2021 yıl sonunda eksi 252,7 milyar dolar iken 2022 aralık sonunda eksi 279,1 milyar dolar oldu.

YABANCI PARA VE TL MEVDUATLAR YÜZDE 12,7 AZALDI: Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında artışla 128,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,4 oranında azalışla 115,2 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 12,7 oranında azalışla 45,0 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTTI: Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde; doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,6 oranında artışla 166,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

HAZİNE'NİN TAHVİL STOKLARI YÜZDE 7,5 AZALDI: Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,2 oranında azalışla 94,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 56,1 oranında artışla 28,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku yüzde 64,2 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,5 azalışla 41,9 milyar dolar oldu.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN TL MEVDUATLARI YÜZDE 35,1 ARTTI: Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 6,6 oranında artarak 323,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 21,5 oranında artarak 40,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 35,1 oranında artarak 13,1 milyar dolar oldu.

BANKALARIN KREDİ STOKUNDA DÜŞÜŞ YÜZDE 11,4: Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,4 oranında azalarak 57,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,1 oranında artarak 100,2 milyar dolar oldu."