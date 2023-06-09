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TCMB Başkanlığı görevi Hafize Gaye Erkan'a devredildi

TCMB Başkanlığı görevi Hafize Gaye Erkan'a devredildi

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan Hafize Gaye Erkan'a devredildi. Erkan, Kavcıoğlu'na teşekkür ederken, Kavcıoğlu da Erkan'a başarılar diledi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atanırken; yerine Hafize Gaye Erkan getirildi. TCMB'de atama sonrası devir teslim töreni düzenlendi. Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası'nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu da TCMB Başkanı Erkan'a görevinde başarılar dileyerek, "İnşallah Türkiye ve TCMB için başarılı olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ülke olarak yeni başarılara ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erkan, devir teslim töreninin ardından TCMB'de görevine başladı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Cumhuriyet TCMB Ekonomi Haberler

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