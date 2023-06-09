TCMB Başkanlığı görevi Hafize Gaye Erkan'a devredildi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atanırken; yerine Hafize Gaye Erkan getirildi. TCMB'de atama sonrası devir teslim töreni düzenlendi. Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası'nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum" ifadelerini kullandı.

Erkan, devir teslim töreninin ardından TCMB'de görevine başladı.