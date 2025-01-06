Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile CHP arasındaki görüşme başladı

DEM'in İmralı heyetiyle CHP arasındaki görüşme başladı
Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam resmileşti
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi

Merkez Bankası enflasyonun kira dahil tüm alt gruplarda gerilediğini duyurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketici enflasyonu ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü bildirdi. Bankanın yayımladığı raporda yıllık enflasyonun kira dahil olmak üzere tüm alt gruplarda gerilediği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketici enflasyonu ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü bildirdi. TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, yıllık enflasyon gıdada belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda geriledi.
Son aylarda taze meyve ve sebzedeki güçlü fiyat artışları aralık ayında yerini sınırlı bir düşüşe bıraktı. Bu gelişmenin de etkisiyle gıda grubu aylık enflasyonu önemli ölçüde yavaşladı.
Enerji grubunda fiyat artışı aralık ayında ılımlı seyrini korurken, hizmet grubunda aylık enflasyondaki yavaşlama belirginleşti ve fiyatları düşen ulaştırma hizmetleri grup içinde öne çıktı.
Kiralarda aylık artış zayıflarken, bu gelişmede sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel azalışın yanı sıra sözleşmelerdeki artış oranının yavaşlaması da etkili oldu.

"MAL ENFLASYONU DÜŞÜK SEYRETTİ"

Rapora göre, aralık ayında temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etti. Dayanıklı mal fiyat artışının bir miktar güçlenmesi, temel mal grubu aylık enflasyonunda daha olumlu bir görünümün önüne geçti. Buna göre, dayanıklı mal alt grubunda, otomobil fiyatları yatay seyrederken, beyaz eşya kalemi aralık ayında da belirgin fiyat artışıyla dikkati çekti. Üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir bu dönemde devam etti. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinde mevsim etkilerinden arındırılmış aylık artışlar zayıflarken, tüketici enflasyonu ana eğilimindeki yavaşlama sürdü.

Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,03 yükselirken, yıllık enflasyon 2,71 puan azalarak yüzde 44,38 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, tüketici fiyatlarında aylık artışın önceki aya kıyasla yavaşladığı izlendi. B endeksinin yıllık değişim oranı 1,74 puan azalarak yüzde 43,94 olurken, C endeksinin yıllık değişim oranı 1,79 puan düşüşle yüzde 45,34 olarak gerçekleşti. Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, gıda, hizmet, temel mal, enerji ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 1,10, 0,77, 0,44, 0,34 ve 0,06 puan azaldı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle, aylık artışlar bir önceki aya kıyasla B ve C göstergelerinde azalış kaydetti. Rapora göre, fiyat artışları, B endeksini oluşturan gruplardan temel mal ve hizmetlerde gerilerken, işlenmiş gıdada ise bir miktar yükseldi. TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler, aralık ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret etti.

"YILLIK ENFLASYON KİRADA DAHA BELİRGİN OLMAK ÜZERE TÜM ALT GRUPLARDA GERİLEDİ"

Hizmet grubu yıllık enflasyonu aralık ayında 2,16 puan azaldı ve yılı yüzde 65,73 düzeyinde tamamladı. Yıllık enflasyon kirada daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda geriledi. Hizmet grubu aylık fiyat artışında önceki iki ayda gerçekleşen yavaşlama bu dönemde yüzde 1,05 ile belirginleşerek devam etti.

Aylık bazda kira grubu enflasyonu sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel düşüşün yanı sıra sözleşmelerdeki artış oranının yavaşlamasıyla yüzde 2,89'a geriledi ve böylece Şubat 2023'ten bu yana en düşük aylık artış oranını kaydetti.

Rapora göre, kira dışındaki hizmetlerde de aylık enflasyon yüzde 0,52 ile oldukça düşük seyretti. Lokanta-otel alt grubunda yemek hizmetleri enflasyonu bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselirken, konaklama fiyatlarında düşüş gözlendi, böylece grup aylık enflasyonu yüzde 1,35 ile düşük bir seyir izledi. Aralık ayında ulaştırma hizmetleri fiyatlarında (yüzde -3,02) düşüş görülürken, haberleşme alt grubu aylık fiyat artışında (yüzde 1,44) sabit telefonla yapılan görüşme ile internet ücretlerindeki yükselişler etkili oldu. Bu dönemde diğer hizmetler grubunda fiyat artışı yüzde 0,71 ile ılımlı seyretti. Aralık ayında, temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,47 puanlık düşüşle yüzde 27,43 seviyesine geriledi.

BEYAZ EŞYA FİYATLARINDA BELİRGİN ARTIŞ

Aylık olarak temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etti. Bu dönemde, dayanıklı mal fiyatları yüzde 1,62 artarken, grup yıllık enflasyonu 1,38 puan gerileyerek yüzde 22,46 oldu. Alt kalemler bazında, beyaz eşya öncülüğünde elektrikli ve elektriksiz aletler fiyatları belirgin oranda yükselirken, mobilya fiyatlarında görece daha sınırlı bir artış gözlendi. Otomobil fiyatları ise bu dönemde yatay seyretti. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatları aralık ayında da mevsimsel etkiler ile gerilerken, bu grupta yıllık enflasyon 0,95 puanlık artışla yüzde 31,67 olarak gerçekleşti.

"AKARYAKIT FİYATLARI ILIMLI YÜKSELDİ"

Diğer temel mallarda fiyat artışı yüzde 1,56 ile önceki aya kıyasla yavaşladı. Enerji fiyatları aralık ayında yüzde 0,65 artarken, grup yıllık enflasyonu 2,97 puan düşerek yüzde 43,11 oldu. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin katkısıyla akaryakıt fiyatları ılımlı bir şekilde yükseldi. Katı yakıt ve tüp gaz fiyatları ise aylık bazda sırasıyla yüzde 3,04 ve yüzde 0,27 artış kaydetti.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları aralık ayında yüzde 1,29 artarken, yıllık enflasyon 4,99 puan düşerek yüzde 43,5'e geriledi. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıda grubunda 9,50 puan azalarak yüzde 50,29 seviyesinde gerçekleşirken, işlenmiş gıda grubunda 1,43 puan gerileyerek yüzde 37,67 oldu. Aralık ayında işlenmemiş gıda grubu fiyatlarındaki ılımlı artışta (yüzde 0,86), taze meyve ve sebzede geçen iki ayda gözlenen güçlü fiyat artışlarının yerini düşüşe bırakması ana belirleyici olurken, yumurta fiyatları artmaya devam etti. İşlenmiş gıda fiyatlarının artışı yüzde 1,71 ile bir önceki aya kıyasla yükselirken, bu gelişmede bazı tahıl ürünleri ile uluslararası emtia fiyat artışlarından da etkilenen katı-sıvı yağ, şekerleme-çikolata, kakao ve kahve gibi kalemlerin etkisi öne çıktı.

"ÜRETİCİ FİYATLARI ARALIKTA 0,95 PUAN DÜŞTÜ"

Yurt içi üretici fiyatları aralık ayında yüzde 0,40 artarken, yıllık enflasyon 0,95 puan düşerek yılı yüzde 28,52 seviyesinde tamamladı. Bu dönemde ana sanayi grupları itibarıyla dayanıklı ve dayanıksız tüketim malı gruplarındaki fiyat artışı sırasıyla yüzde 1,41 ve yüzde 1,48 olurken, enerji fiyatları (yüzde -3,37) düşüş gösterdi. Ara malları ise yüzde 0,64 ile ılımlı bir artış kaydetti.

Merkez Bankası enflasyonun kira dahil tüm alt gruplarda gerilediğini duyurdu
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
img

IBAN'a para gönderecekler dikkat! EFT ücretlerine dev zam
img

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
img

"Her an 6.6'dan büyük deprem olabilir" diyerek bir bölgeyi uyardı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Celik:

ankara çankaya'da en düşük kira 22 bin tl'den başlıyor neyin kafası bu moderatör

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet77:

Kira artış oranı %64 olmuş.bunlar kiralarda düşüş var diyerek vatandaşla kafa buluyorlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinnet getiren genç boğazına bıçak dayadı, Özel Harekat soluğu evinde aldı

İstanbul'da cinnet anları! Özel Harekat soluğu mahallede aldı
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Son Dakika Haberleri

Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.