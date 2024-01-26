Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su israfının önüne geçmeliyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su israfının önüne geçilmesinin hayati önemde olduğunu belirterek, "2024 yılında 527 su ve sulama tesisini daha aziz milletimizin hizmetine sunma hedefimizi ortaya koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için büyük gayret sarf etmeliyiz." dedi.

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, hayatın kaynağı olan suyun hayatın devamlılığı için de bir o kadar önemli olduğunu söyledi.

Yumaklı, dünya tarihine bakıldığında bütün medeniyetlerin su kaynaklarının hemen yanında kurulduğuna işaret ederek, "Bu anlamda, suya sahip olmak, hem ülkeler hem de milletler için stratejik öneme sahip. Biz de ülke olarak ekonomik kalkınmamızın en önemli unsuru olan suyu stratejik alan olarak ele alıyor ve stratejik olarak yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomisinin üçlü sacayağı olan tarım, sanayi ve enerji sektörlerinin sürdürülebilirliği için suya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu ihtiyaç her geçen gün artıyor. İşte bu ihtiyacı tecrübe ve bilgi birikimiyle yöneten kurumumuz DSİ'dir. Yaptığı projeler ve çalışmalarla hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen bir kuruma sahibiz." diye konuştu.

Yumaklı, DSİ'nin ülkenin en büyük yatırımcı kurumlarından olduğunu belirterek, "Bu sayede ülke topraklarımızın her köşesine yatırımlar götürüyor, Bakanlığımızın hizmet bayrağını dikiyoruz. DSİ, bugüne kadar sulama, enerji, içme suyu, toplulaştırma ve taşkın koruma amaçlı binlerce projeyi hayata geçirdi." dedi.

"Son 21 yılda 10 binden fazla projeye imza attık"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, son 21 yılda 2,4 trilyon lira kaynak aktararak 10 binden fazla projeye imza attıklarını söyledi. Yumaklı, gelecek dönemde küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı başta olmak üzere suyun geleceğinin yeni normal çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yumaklı, su israfının önüne geçilmesinin hayati bir mesele olduğunu belirterek, "2024 yılında 527 su ve sulama tesisini daha aziz milletimizin hizmetine sunma hedefimizi ortaya koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için büyük gayret sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Su kaynaklarının doğru yönetiminin önemine işaret eden Yumaklı, ülkede suyun en çok tüketildiği sektör olan tarımda basınçlı sulama şebekelerinin hayata geçirilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yumaklı, yapay zeka da dahil olmak üzere her türlü akıllı uygulama ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi, taşkınlara karşı son derece hassas olunması gerektiğini ifade etti.

"Suyun olduğu yerde hayat ve bereket var"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da dünyadaki su miktarının büyük ölçüde sabit olduğunu, hidrolojik döngü içinde büyük bir değişime uğradığını dile getirdi.

Dünya nüfusunun her geçen gün arttığına işaret eden Balta, "Sahip olduğumuz su sabit iken nüfus arttıkça kişi başına düşen su miktarı oransal olarak azaldı, azalmaya da devam ediyor." dedi.

Balta, küresel ısınma ve iklim değişikliğine de dikkati çekerek, "Dünya sıcaklığının ortalama 1,1 derece artması nedeniyle meydana gelen kuraklık, tatlı su kaynaklarımızı ve sulak alanlarımızı şiddetle tehdit etmektedir." diye konuştu.

Geçen yılın DSİ için verimli bir yıl olduğunu belirten Balta, "2023 yılında toplam 501 adet tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Hem tarımsal su ihtiyacına hem içme suyuna hem kuraklığa hem düzensiz yağış rejimine hem enerji ihtiyacına karşı elimizdeki en büyük sigorta inşa ettiğimiz barajlar, göletler, içme suyu tesisleri, sulama tesisleri, toplulaştırma projeleri ve HES'lerdir." ifadesini kullandı.

2024'te tek bir damla suyu bile heba etmeden çalışacaklarına söz veren Balta, "2024 yılı sulama yılı olacaktır. Bütçemizin yüzde 78'lik kısmını tarım sektörü yatırımlarında harcamayı planlıyoruz." dedi.

Balta, suyun olduğu yerde hayatın ve bereketin olduğunu belirterek, "Suyun olduğu yerde medeniyet var. Suyun olduğu yerde DSİ var." ifadesini kullandı.