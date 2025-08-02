Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adıyaman'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Göksu-Araban Projesi kapsamında su tutumuna başlanan Çetintepe Barajı ile 3 ilde 600 bin dekar arazinin sulanacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, Çetintepe Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin, Akdeniz havzasında olması nedeniyle iklim krizinden en çok etkilenen ve su stresi çeken ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Su hayattır." sözünden ilham alınarak ülkenin dört bir yanında başlatılan su ve sulama yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.

Bakanlıkları bünyesindeki kadim kuruluşlardan DSİ'nin, faaliyette bulunduğu sürede, Türkiye'nin dört bir tarafında 5,4 trilyon liralık yatırımla 18 bin 168 eseri hayata geçirdiğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Altını özellikle çizerek ifade etmek istediğim bir husus var. Cumhuriyet'imizle yaşıt olan DSİ'nin hizmete aldığı eserlerin yüzde 60'ı son 23 yılda yapılmış durumda. Bu çalışma ve eserlerden birkaç tanesini bu vesileyle belirtmek istiyorum. 2002 yılına kadar 504 depolama tesisi varken, son 23 yılda 1298 depolama tesisi oluşturuldu. Yani barajlar, göletler ve diğerleri... Böylece depolama kapasitemiz 133 milyar metreküpten, yüzde 38'lik artışla 183,4 milyar metreküpe yükselmiş oldu. 2028 yılına kadar bu kapasiteyi 9,5 milyar metreküp daha artıracağız inşallah. Şehirlerimizin uzun vadeli su problemleri, içme suyu problemlerini de çözdük, çözmeye devam ediyoruz."

Adıyaman'ın 2071'e kadar içme suyu problemi olmayacak

Bakan Yumaklı, ülkedeki Ilısu Barajı ve HES ile Yusufeli Barajı ve HES gibi devasa projelerin de artık dünya literatürüne girdiğini dile getirdi.

Ülkeye son 23 yılda vizyoner yaklaşımla 3,4 trilyon liralık yatırımla 11 bine yakın eser kazandırıldığına işaret eden Yumaklı, birbirinden değerli binlerce su ve sulama yatırımı yapıldığını, Adıyaman'ın da bundan en iyi şekilde payını aldığını söyledi.

Yatırımların tamamlanmasıyla kentin 2071 yılına kadar içme suyu sıkıntısı yaşamayacağını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu yatırımlar sayesinde yaklaşık yıllık 1,8 milyar liralık bir zirai kazancın da kente, şehrimize, Adıyaman'ımıza kazandırılması söz konusu oldu. Elbette Adıyamanlıların gündeminde su ve sulama yatırımları birinci sırada geliyor ve çok da dikkatli takip ediliyor. Ben de bunlarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Koçali Barajı ki herkes tarafından çok yakından biliniyor, özellikleri itibarıyla dünya literatürüne de girdi 'Koçali Karmaşığı' olarak. Yeniden bu proje elden geçirildi. Projede revizyonlar yapıldı. Altını çizerek belirtmek istiyorum, proje aynı yerinde, aynı tipinde yapılmaya devam edecek. Projede bu sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Yükleniciye bununla ilgili gerekli talimatlar verildi. Hedefimiz 2028 yılında barajın tamamlanmasıdır. Bunu da buradan hem Adıyaman'ımıza hem de bütün ülkemize belirtmek istiyorum. Göksu-Araban Projesi kapsamında bugün su tuttuğumuz Çetintepe Barajı ile 3 ilde toplam 600 bin dekar arazi sulanmış olacak. Öncelikli olarak Adıyaman'da yer alacak olan 220 bin dekarlık arazinin sulanmasıyla başlanacak."

Bakan Yumaklı, 18 Ağustos'ta ihale edilecek Atatürk Barajı'ndan Adıyaman'a içme suyu temin projesiyle, kentin 2071'e kadar içme suyu sorunu olmayacağını, bunun yanında Bebek-1 ve Bebek-2 projelerinin de hızla sürdüğünü söyledi.

Gömükhan ve Çat Barajı sulama projeleriyle ilgili de bilgi veren Yumaklı, tüm bu yatırımların tamamlanmasıyla çiftçinin ve bölge insanın ferahlayacağını dile getirdi.

"Suya erişimi garanti altına almak en önemli hedefimiz"

Bakan Yumaklı, 61 milyar liralık Göksu-Araban Projesi'nin ilk etabı olan, 6 milyar lira tutarındaki Çetinpe Barajı'nda su tutma aşamasını hep birlikte gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu barajda 460 milyon metreküplük suyu depolamış olacağız. Ayrıca Çetintepe Barajı Can Suyu HES projesiyle yıllık 24 milyon kilovatsaatlik bir enerji üretimini de sağlamış olacağız inşallah. Baraj başlangıçta sulama için yapılmış, planlanmış olsa da bugün fonksiyonları çeşitlendirilerek, sulama, içme suyu ve enerji maksatlarına da hizmet edilmesi şeklinde revize edilmiş oldu. Çetintepe Barajı'nın çok başka bir özelliği var. Son olarak bunu da söyleyeyim, tamamen cazibeyle faaliyetlerini yürütecek. Yani herhangi bir şekilde bir enerji ihtiyacına ihtiyaç duymayacak. Bu da elbette hem içme suyu hem enerji hem de sulamada büyük bir tasarrufu bizlere getirmiş olacak."

Suya erişimi garanti altına almanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu yatırımın vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, iş makinesiyle, baraj kapaklarının olduğu alana beton blok indirdi.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt ve Hüseyin Özhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman ile ilgililer katıldı.