MAKTEK Avrasya Fuarı, 'Dijital Dönüşüm' Temasıyla Başladı

Takım tezgahları sektörünü fuarı olan MAKTEK Avrasya, 30 Eylül'de ' Dijital Dönüşüm' temasıyla kapılarını açtı. Fuar, 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Takım tezgahları fuarı olan MAKTEK Avrasya, kapılarını ziyaretçilerine açtı. 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen olan fuar, dünyanın önde gelen firmalarıyla makine sektörünün önemli markalarını bir araya getirdi. Tüyap Fuarcılık Grubu'nun, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin iş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği'nin destekleri ile organize ettiği etkinlik, sektörde yoğun bir katılım ve ilgiyle karşılandı.

"Geleceğe adım atmak için önemli bir platform"

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Tüyap Fuarlar Yapım Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bugüne kadar düzenlediğimiz fuarlarda 4 bine yakın yerli ve yabancı katılımcı firmaya ve 430 bin iş insanına ulaşma başarısı gösterdik. MAKTEK Avrasya, artık sektörün takip edilen ve talep edilen bir fuarı haline geldi. Dünyada kendi alanında ilk altı fuardan biri haline geldi. Bu yıl fuarımızda 32 ülkeden 1000 katılımcı firma yer alıyor ve bunların arasında 7 ülkeden 110 firma doğrudan katılıyor. Bu yıl fuarımızın ana teması Dijital Dönüşüm. Ziyaretçilerimiz, üretimde yapay zeka kullanımı, robotik teknolojiler ve dijital dünyanın yeniliklerini deneyimleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerimize destek olmak adına Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle bir burs fonu başlattık. Hepimizin genç nesillere ihtiyacı var ve bu fuar, geleceğe adım atmak için önemli bir platform oluşturuyor" dedi.

"Katma değerli ürünler üretmek ileri teknoloji ve bilgiyle mümkün"

Fuarın açılışında konuşan Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, "Fabrika yapan makineler olan takım tezgahlarını anlatırken refah ve toplumsal kalkınmayı telaffuz ediyoruz. Çünkü ekonomi sağlamsa, bu temel üzerine inşa edilen kültür, eğitim ve sosyal yaşam da sarsılmaz. MAKTEK Avrasya 2024'te göreceğimiz tüm teknolojiler, ülkemizin kalkınma ve refahında belirleyicidir. Rekabetçiliği korumak ve dünyayla yarışabilecek katma değerli ürünler üretmek ancak ileri teknoloji ve bilgiyle mümkündür. Ar-Ge ve inovasyondan güç alan teknoloji transferiyle, ihtiyaçlarımıza ve hedeflerimize hizmet eden teknolojik kabiliyetlerin birbiriyle yarıştığı bu arenadayız ve MAKTEK Avrasya'nın etkisi ve gücüne güveniyoruz" dedi.

"Sonunda hep makine var"

Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Emre Gencer, "Ana pazarlarımızla rekabette ayakta kalabilmemiz için yatırımlarımızı sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarmamız için de her zamankinden daha fazla kamu desteğine ihtiyacımız var. Yeter ki sabırlı olalım, finansal istikrar biz sanayicilerin olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasında ayrıca Türkiye Makina Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Türkiye'nin çok önemli bir sektörü var, makine sektörü sanayinin temelidir. Ne kadar dijitalleşme ve robotik teknoloji olsa da, sonunda makine vardır. Bu sektörü nasıl daha ileriye götüreceğiz, bunun üzerinde durmalıyız. Makine sektörü bilgi ve gelişim açısından çok önemli bir aşamayı katetti ama bu yeterli değil. Çünkü kimse yerinde durmuyor. Rekabet içinde zayıf noktalarımızı belirlemeli ve öz eleştirimizi yapmalıyız" dedi.

İlk gün 'Open Design İstanbul' ödül töreni gerçekleşti

MAKTEK Avrasya'nın ilk günü, TİAD tarafından düzenlenen "Open Design İstanbul Tasarım Yarışması'nın ödül töreniyle dikkat çekti. "Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım" teması altında, endüstriyel tasarımcılarla sanayicileri daha fazla iş birliğine teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, "CNC Takım Tezgahı için Robotik Yükleme/Besleme Sistemi Tasarımı" konseptiyle gerçekleşti.

90 ülkeden 85 bin ziyaretçi bekleniyor

Ödül töreniyle coşkulu bir açılış yaşayan MAKTEK Avrasya, 32 ülkeden binin üzerinde firma ve temsilciği ile talaşlı imalat, metal işleme ve otomasyon alanındaki son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere sunuyor. Geçmiş yıllarda, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri için binlerce önemli iş bağlantısına ev sahipliği yapan fuarda, bu yıl Tüyap Fuarcılık Grubu yurt dışı ofisleri aracılığıyla odak ülkelere özel davetlerle 'Elit Plus' ziyaretçi programı düzenledi. Bu çalışmalar sayesinde yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçiler ve potansiyel müşteriler arasında daha fazla yeni iş bağlantısı hedefleniyor. Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan'ın odak ülkeler olduğu fuara, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, Kanada, Fransa, Macaristan, Hollanda dahil 96 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Sektördeki inovasyonlar Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı'nda

MAKTEK Avrasya'da, 'Dijital Dönüşüm' ana teması doğrultusunda ziyaretçilerin imalat sanayisindeki en yeni teknoloji ve gelişmeleri birebir deneyimleyebilecekleri bir Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı bulunuyor. İlk günden büyük ilgi gören bu alanda, dijital çağın en ileri teknolojileri sergileniyor. Bu alanda öne çıkan projeler arasında, Siemens'in CNC üretim süreçlerini sanal ortamda izleyip yönetme imkanı sunan ve üretim süresini kısaltan 'Dijital İkiz' projesi, Smartes'in fabrika yönetimine uzaktan müdahale olanağı sağlayan 'MES Yazılımı', Manus'un üretim kodlarını optimize eden 'CNC Simülasyonu' ve Tekyaz'ın SolidCAM Shop projesi bulunuyor. Ayrıca, Akın Robotics'in sosyal robotları Mini ADA ve ADA 7 de ziyaretçilerle buluşuyor.

Geleceğin teknolojileri MAKTEK Avrasya'da: Technology Zone

Fuar kapsamında bu yıl ilk kez oluşturulan Technology Zone, ileri teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı özel bir alan olarak öne çıkıyor. Bu alanda, teknoloji firmaları, yenilikçi çözümlerini sergileyerek sektöre katma değer sağlama fırsatı bulacaklar. Özellikle akıllı üretim teknolojileri, otomasyon sistemleri, robotik çözümler ve dijital dönüşüm gibi geleceğin sanayi trendlerine odaklanan katılımcılar, fuarın dinamik atmosferinde yer alıyor.

Fuar kapsamında mühendis öğrenciler için burs fonu

Fuar bu sene anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. TİAD yönetimi liderliğinde alınan kararla mühendis öğrenciler için bir burs fonu oluşturulacak. TEV iş birliğiyle hayata geçen bu sosyal sorumluluk projesi gelecek yeni nesillere dokunmayı hedefliyor.

Bu yıl bir ilk olan bu proje, 2025 MAKTEK Konya Fuarı'na kadar sürecek ve sonraki yıllarda da devam edecek.

Dolu bir seminer takvimi

Sektör oyuncularını bir araya getirmenin yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşımını da amaçlayan MAKTEK Avrasya'da, ilk gün 12A Salonu'nda İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanı Rana Karakoç, 'KOBİ'lerde Dijitalleşme ve Verilen Destekler' başlıklı bir seminer verdi.

Seminer takvimi, 1 Ekim Salı günü saat 11.00-12.30 arasında MİB YK ve AAG Makina YK Üyesi İlknur Cantürk'ü 'Sanayide Kadın İstihdamı' sunumuyla başlayacak. Ardından saat 13.00-14.00 arasında Sınai Mülkiyet Uzmanı Semiha Nur Tosun'un 'Dijital Dönüşümün IP Ofisleri Üzerindeki Etkisi' semineri ve saat 14.30-15.30 arasında Prof. Dr. Yusuf Kaynak'ın "İleri İmalat Teknolojileri" sunumu gerçekleştirilecek.

2 Ekim Çarşamba günü ise saat 11.00-12.30 arasındaki İlknur Cantürk'ün 'Mesleki Eğitimde Kadın' semineri ve saat 14.30-15.30 arasında Tekyaz CEO'su İlker Uludağ'ın 'Teknolojik Yazılımlar' konulu sunumu yer alacak.

Online biletle kapıda beklemeye son

8'inci MAKTEK Avrasya Fuarı'nı ziyaret etmek ve sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyenler, kapıda zaman kazanmak için biletlerini internet adresinden online olarak alabiliyor. Ziyaretçiler, web sitesinden fuar katılımcılarına göz atarak, görüşmek istedikleri firmaları önceden planlayabilirler.

Her gün saat 10.00'da kapılarını açan fuar, ilk dört gün 19.00'a, son gün ise 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL