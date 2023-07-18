Tahıl ambarında 2 milyon 400 bin ton buğday rekoltesi beklentisi

KONYA - Tahıl ambarı Konya Ovasında buğday hasadı sezonu başladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovasında rekoltenin 2 milyon 400 bin tona kadar yükselebileceğini öngördüklerini söyledi.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Konya Ovası'nda buğday hasadı başladı. Yüzölçümünün yüzde 67'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya'da, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında üretim yapılıyor. Ovada Nisan ve Mayıs ayındaki yağışlar, hububat ürünlerinde verim ve kalitenin artmasında büyük rol oynadı.

"Uzun yıllardır ilk defa ilkbahar yağışları böyle dengeli ve bol miktarda düştü"

Buğdayda bu yıl ülke genelinde bereketli bir yıl yaşandığını belirten Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Ülke tarımında buğday en önemli rol oynayan bir bitki ve tarım alanlarımızın yaklaşık yüzde 50'si buğdayla kaplı. Dolayısıyla buğdaydaki yıllık rekolte ve verim durumu ülke tarımını da doğrudan etkiliyor. Buğday açısından baktığımız zaman bu yıl gerçekten ülke genelinde bereketli bir yıl yaşıyoruz. Hemen hemen tüm bölgelerimizde rakamlar son 3 yıl içerisinde değerlendiğimiz zaman en iyi yılı yaşıyoruz diyebiliriz. Bunun en önemli sebeplerinden biri özellikle uzun yıllardır ilk defa ilkbahar yağışları böyle dengeli ve bol miktarda düştü. Tabii bizim buğdayda en büyük belirleyen husus özellikle Mart, Nisan, Mayıs yağışları ve ülke genelinde de bu yağışların oldukça iyi düşmesinden kaynaklı. Tabii sulanan alanlardaki bazı hataları da kapatmasından dolayı oldukça iyi rakamlar geliyor" dedi.

"Konya Ovasında rekoltenin 2 milyon 400 bin tona kadar yükselebileceğini öngörüyoruz"

Kıraç alanlarda verimin dekarda 500 kilograma kadar yükseldiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Kıraç alanlarda dekarda verimler 200 ile 250 kiloyla 500 kilo arası değişiyor. Bir dekar alanda sulu tarım alanlarında ise bu rakamlar bin 100, bin 200 kiloya kadar çıkan çiftçilerimiz var. Ama ortalama 800 ile 900 yüz kilo aralığında da sulu tarımda verim ortalamamız olduğunu söyleyebiliriz. Bu da oldukça sevindirici. Ülke geneline baktığımız zaman bu yıl tahminimizce bizim 21 milyon civarında bir buğday rekoltesini yakalayacağımızı öngörüyoruz. Konya Ovası tabii Türkiye buğday üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk bölümünü karşılayan bir bölge. Bölgede geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 1 milyon 900 bin ile 2 milyon ton civarında bir rekolte elde ederken, bu yıl Konya Ovasında 2 milyon 400 bin tona kadar yükselebileceğini öngörüyoruz. Bu da ülke tarımı ve özellikle insanımızın temel besin maddesi olan buğday açısından da son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Tahıl koridoru anlaşmasının uzamaması dünya fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır"

Tahıl koridoru anlaşmasının uzamamasının dünya fiyatlarının yükselmesine neden olacağını belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Anlaşmanın uzamaması dünya fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır. Tabii iç piyasaya baktığımız zaman özellikle Konya Ovasında hasat yeni başladı. Tüccarlar buğday alımına biraz ağırdan alıyor. Biraz çok üzerine düşerek alma isteği olmuyor ama eğer bu koridorun uzamayacağı netleşirse fiyatlar da yükseleceği için bu sefer tüccarların özellikle iç piyasadan mal alma isteği artacaktır. Çiftçiler açısından, fiyat beklentisinden dolayı daha olumlu bir ortam oluşturacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.