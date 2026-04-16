Suudi Arabistan'ın transit vize kararı lojistikte Türkiye'nin elini daha da güçlendiriyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türkiye'nin birçok ulaştırma koridorunun kesişme noktasında olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Körfez bölgesine bu şekildeki vize kolaylığıyla kara yolunun açılması Türk ihracat ürünlerinin daha hızlı ve daha kolay erişmesini sağlayacaktır. Bu da Türkiye'ye büyük avantaj getirecektir ulaştırma koridorları açısından. Sektör buna hazır." dedi.

Özel, AA muhabirine Türk tır şoförlerinin Suudi Arabistan'a ulaşmalarına imkan sağlayan transit vize konusunun çözülmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede sektörün bundan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da bu konuda ciddi çabalarının olduğunu dile getiren Özel, bu bakanlıkların kendi kanalları üzerinden Suudi Arabistan tarafına, şoförlere yönelik vizelerin açılması konusunda gerekli girişimleri yaptıklarını ifade etti.

"Vizelerin onaylanmaya başladığını duyuyoruz"

Özel, dünyada ulaştırma koridorlarının öneminin her geçen gün biraz daha arttığına dikkati çekerek, "Türkiye birçok ulaştırma koridorunun kesişme noktasında. Dolayısıyla Körfez bölgesine bu şekildeki vize kolaylığıyla kara yolunun açılması Türk ihracat ürünlerinin daha hızlı ve daha kolay erişmesini sağlayacak. Bu da Türkiye'ye büyük avantaj getirecektir ulaştırma koridorları açısından. Sektör buna hazır. Bir an önce uygulamaya geçilmesini istiyoruz. Ondan sonra Türkiye olarak Körfez ülkeleri ile Avrupa bölgesi arasında ciddi bir tedarik zincirini sağlamış oluruz." dedi.

UND İcra Kurulu Başkanı Özel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında 'Türkiyesiz koridor olmaz' demişti. Hindistan ve Avrupa Birliği arasında geçenlerde bir koridor anlaşması yapılmıştı. Bu Türkiye'yi baypas eden bir koridor anlaşmasıydı ancak Türkiyesiz koridor olmaz. Bu bölgede Türkiye'den geçmek zorundasınız. Tedarik zincirini kullanmak zorundasınız. Türk taşımacılarını, lojistikçilerini kullanmak zorundasınız. Bu da Türkiye için müthiş bir avantaj sağlıyor." yorumunu yaptı.

Türk tırcıların Suudi Arabistan'a ulaşmalarına imkan sağlayan transit vizenin gelecek günlerde yavaş yavaş başlayacağını belirten Özel, "Suudi Arabistan'ın Suriye'deki iç savaştan dolayı vize sistemleri değişmişti. Dolayısıyla onların tarafında bu sistemi yeniden kurgulamak ve ayağa kaldırmak biraz vakit alıyor. Çünkü bu teknolojik altyapı da gerektiriyor. Şu an online başvuru yapılıyor ve vizelerin onaylanmaya başladığını da duyuyoruz. Bu daha da artacaktır." diye konuştu.

"Türkiye'de tıra yüklenen yük 7-8 gün sonra Suudi Arabistan'da olabiliyor"

Özel, transit vizenin bütün ihracat ürünlerini kapsayacağını anlatarak, "Gıdadan tekstil malzemesine, inşaat malzemelerine kadar şu an her türlü talep geliyor. Bunları da Türk nakliyeciler zaten bölgeye taşıyor. Ayrıca oradan Türkiye'ye nakliyeler artacaktır." şeklinde konuştu.

Suriye'deki savaş öncesi Türkiye'nin Suriye'ye 100 bin ikili taşıma yaptığını ifade eden Özel, 50 bin Türk tırının da Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a transit geçtiğini ve bu rakamlara tekrar ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Alper Özel, vize kararının lojistik maliyetlerine etkisine ilişkin şunları kaydetti:

"Örneğin Türkiye'de tıra yükü yüklediniz, 7-8 gün sonra rahatlıkla Suudi Arabistan'da bu yük boşaltılabilir. Gemi ile gidilse daha uzun sürüyor. Ondan dolayı 5 günlük süre çok avantajlı bir süre. Bununla kimse rekabet edemez. Bunun alternatif güzergahlara göre avantaj sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada hız ve süre çok önemli. Türk nakliyecisi en yetkin nakliyeci bu bölgede. Tabii ki Ürdünlü, Suriyeli nakliyeciler de önemli ama Türk nakliyeciler kadar bölgeyi bilen, manevra kabiliyeti yüksek bir nakliye sektörü de yoktur. Bütün bunlar Türkiye'nin avantajına olacaktır."

Bölgenin kırılgan olmayan bir tedarik zincirine ihtiyacının olduğunu anlatan Özel, kırılgan olmayan tedarik zincirinin aynı zamanda güven getireceğini, amaçlarının da bunu kurmak olduğunu söyledi.

"Bölgeyi ayakta tutan Türk nakliyecilerdir ve olmaya devam edecektir"

Özel, Suudi Arabistan'ın Türk tır şoförlerine vize serbestisi kararının Türkiye'nin bölgedeki lojistik güç olma yolunda önemini bir kez daha göstereceğine işaret ederek, "Şöyle düşünün, bir taraftan Irak üzerinden Kalkınma Yolu Projemiz, bir tarafta Orta Koridor diyoruz uzun süredir ve bir tarafta da bunları Avrupa Birliği ile bağladığımız zaman bu işin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor." dedi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgeye ve lojistik sektörüne etkilerine dair Özel, "Bölgedeki yapılan politikalara bakıldığında bir belirsizlik söz konusu. Tabii ki hiçbir ticaret belirsizliği sevmez. Bu belirsizliği en aza indirme gayretindeyiz. Savaşın en büyük etkilerinden biri şu an akaryakıt fiyatlarında oldu. Bunu görüyoruz. Sürekli dalgalanmalar yaşıyoruz. Bir azalıyor, bir artıyor. Bu bize büyük etki ediyor. Belirsizlikten dolayı genel olarak bir tedirginlik hakim. Ama umuyoruz bir an önce bunun sonlandığını görürüz." diye konuştu.

Özel, Türkiye'nin savaşta duruşunun çok önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın her yöne dokunması ve her taraf ile ilgilenmesi ümit veriyor. Türk nakliyecisine bölgede her zaman güven vardı. Özellikle Avrupalı tüccarlardan Türk nakliyecileri tercih edenlerin sayısında artış görüyoruz. Kafkaslar, Karadeniz bölgesi, Körfez bölgesi bu bağlamda bölgeyi ayakta tutan Türk nakliyecilerdir ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.