Suriye'de yeni ticaret rejimi yürürlüğe giriyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye ile yeni Suriye yönetimi arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, bu hafta sonundan itibaren iki ülke arasında yıllardır yasaklı olan ürünlerin de ticaretinin başlayacağını söyledi.

Milletvekili Bozgeyik, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na bağlı heyetler ile yeni Suriye yönetimi arasındaki görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar Suriye ile ticarette bir yasaklı ürünler listesi vardı. Özellikle iç savaşla birlikte Kuzey'de barış harekatları ile oluşturulan özgür bölgedeki ticarette ve Esad yönetiminin arka planda kontrol ettiği bölgede ithalatı ve ihracatı sınırlandırılmış ürünler vardı. Ayrıca transit ticarette sınırlı ürünler vardı. Bu hafta sonundan itibaren inşallah yeni bir ticaret rejimi yürürlüğe girecek. Böylece yeni dönemde bugüne kadar yasaklı listede yer alan 2-3 ürün hariç bütün ürünlerin Suriye'ye ithalatı ve ihracatı serbest olacak" dedi.

"Vize işlemlerinde büyük kolaylık"

Suriye'ye vize kolaylığı konusunda da önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Bozgeyik, "Hükümetimiz yine iş adamlarımızı çok ilgilendiren bir karar aldı. Önceki gece İçişleri Bakanlığımız tarafından ilgili yerlere bildirilen karara göre, vizelerde yeni düzenleme yapıldı. Karayolu ile geçişlerde, iş insanlarının Suriye'ye geçmek için izin talebi, o sınır vilayetlerindeki valilikler tarafından arşiv araştırması yapılmak suretiyle hızlıca karara bağlanacak. Bu karar geçişleri hızlandıracaktır. Terör suçları, her türlü kaçakçılık suçları, nitelikli dolandırıcılık, soykırım ve insanlığa karşı suçlar gibi suç türleri üzerinden yapılacak arşiv araştırmasının ardından geçişlere vize verilecektir. ve geçişler pasaportla yapılacaktır. İlk defa geçişlerde Valiliklerimiz 10 güne kadar izin verecek. İkinci ve diğer geçişlerde ise Suriye'deki Ticaret veya Sanayi Odaları tarafından onaylı davet mektubu veya ilgili kurumdan alınan yazı sunmak suretiyle süre sınırı konulmaksızın valiliklerimiz işlem yapacaktır. Havayolu ile geçişlerde ise Suriye tarafından Türkiye'ye gelmek isteyen iş insanları için özel bir vize uygulaması olacaktır. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği veya Halep Başkonsolosluğuna başvurarak, alacakları vize ile ülkemize giriş yapabileceklerdir" diye konuştu.

Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın, Türkiye'yi ziyaretine de dikkat çeken Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ikinci yurt dışı gezisini Türkiye'ye yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanının yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. - GAZİANTEP