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Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 9 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding'e ait Amasya, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Kastamonu ve Kilis'teki 9 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler 22 Temmuz'da pazarlık usulüyle yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Sümer Holding AŞ'ye ait 6 ildeki 9 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Amasya'nın merkez ilçesinde 1, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 1, Elazığ'ın merkez ilçesinde 1, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1, Kilis'in merkez ilçesinde 2 taşınmazın satışı yapılacak.

Bu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 100 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiyor.

Son teklif verme tarihi söz konusu taşınmazlar için 22 Temmuz olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin Sümer Holding'in Ankara'daki adresine son teklif verme tarihinde saat 17.00'ye kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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