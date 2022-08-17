Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,77 azalarak 1 milyar 667 milyon 723 bin 225 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 202 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 252 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.