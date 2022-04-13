Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 400 lira, en düşük 1235 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,12 artarak 1 milyar 104 milyon 199 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 1235 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1963 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1969 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1490 lira 54 kuruş olarak kayıtlara geçti.