Spazio Akıllı Depo Çözümleri, Doğu Afrika pazarında büyümek için distribütörlük anlaşması imzaladı

Spazio Akıllı Depo Çözümleri, Kas Storage and Construction Solutions ile distribütörlük anlaşması yaparak 2024 sonuna kadar Afrika pazarının yüzde 60'ına ulaşmayı hedefliyor.

Spazio Akıllı Depo Çözümleri, Doğu Afrika pazarında büyümek üzere Kas Storage and Construction Solutions ile distribütörlük anlaşmasına imza attığını duyurdu. Şirket, 2024 sonuna kadar Afrika pazarının yüzde 60'ına ulaşmayı hedefliyor.

Konuya dair bilgi veren Spazio Akıllı Depo Çözümleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, "Afrika pazarının büyüklüğünün ve öneminin farkındayız. Yaptığımız anlaşmayla, Doğu Afrika'da yatırımlarımızı artırıp pazar payımızı yükselterek bölgede söz sahibi bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza genç girişimci İsmail Kasongo Lubaba tarafından Tanzanya'da kurulan Kas Storage and Construction Solutions ile adım atmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Afrika'nın diğer bölgelerinde de yatırımlarını artıracaklarını söyleyen Yılmaz, "Spazio Akıllı Depo Çözümleri olarak imza attığımız anlaşma, gelecek yıla hazırlık niteliği taşıyor. Anlaşmayla özellikle Doğu Afrika'daki çalışmalarımızı hızlandırırken bölgedeki pazarın 2024'ün sonuna kadar yüzde 60'ına hakim olmayı amaçlıyoruz. 2024'ün son çeyreği ve 2025'in ilk çeyreğini kapsayan dönemde pazardaki hacmimizin 500 tonu aşmasını öngörüyoruz. Tanzanya özelinde aylık üretim hacmimizin yıl sonuna kadar 50 tona, 2024'ün ikinci çeyreğinde de 150'ye ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kas Storage and Construction Solutions Kurucusu İsmail Kasongo Lubaba ise "Bu anlaşmanın yalnızca iki şirkete değil, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunacağına inanıyorum. Sürece olan inancı ve emeğinden ötürü Mehmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Benzer iş birliklerinin, benim gibi hayallerinin peşinde koşan genç girişimcilere ilham olacağını düşünüyorum" dedi.