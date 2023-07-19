Son Dakika: Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaların detaylarını paylaşan İletişim Başkanlığı, "Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında birçok anlaşma yapıldı. Anlaşmaların detaylarını paylaşan İletişim Başkanlığı, "Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır." ifadelerine yer verdi.

Ekonomi, yatırım ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin baş başa görüşmelerinin yanı sıra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

13 BELGE İMZALANDI

Görüşmelerden güzel sonuçlar çıktı. Türkiye ile BAE arasında pek çok alanda 50.7 milyar doları bulan anlaşmalara imza atıldı. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

"İLİŞKİLER STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARILDI"

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

"ANLAŞMALARIN TOPLAM TUTARI 50.7 MİLYAR DOLAR"

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır."

"İLİŞKİLER EN ÜST DÜZEYDE ELE ALINACAK"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ile imzalanan ortak mutabakat metnine ilişkin şunları söylemişti: "İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız.

TİCARET VE YATIRIM FORUMU DÜZENLENECEK

Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

ERDOĞAN'A ZAYED DEVLET NİŞANI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi. Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirveye davet etti.

ERDOĞAN AL NAHYAN'A TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir Togg hediye etti. Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Al Nahyan, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.