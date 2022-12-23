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Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Ekonomi Haberleri

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası bazı marketlerin fiyatlarını artırmasına yönelik harekete geçti. Haksız fiyat artışı yapanlara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz." dedi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücreti, 8 bin 506 olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte fırsatçılar hemen kolları sıvayarak ürünlere peş peşe zam yapmaya başladı. Marketlerde bazı etiketlerin değiştiğini gören vatandaşlar fiyatların son durumunu sosyal medyada isyan etti.

Sosyal medya kullanıcılarının, "Acil müdahale edilmeli" çağrılarının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Muş, fırsatçılara karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

Muş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz.

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ürün etiketlerinden bazıları şu şekilde:

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Asgari Ücret Mehmet Muş Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (16)

ferhat demir:

Marketler devletten büyük olmuş bunu anlıyoruz. İdari para cezası olmamalı karşığı direk ticaretten men edilmeli tespit edilen marketler .

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Ender Emir:

Serbest piyasada devlet fiyat belirleyici olmamalı sadece haksız rekabet, tekel, kartel gibi konular ile köylü, bakkal kucuk aile işletmeleri, tarım pazarları gibi destekleri alternatifleri olmalı

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İDRİS ÇELİK:

Gerçekten yeter bıktık bu market fiyat yükselmesine kafasına göre herkes istediği rakamı yazıyor sattığı şeye bu artık çekilmez bir hal aldı

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