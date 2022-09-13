Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Son dakika! Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen detayları paylaştı. Erdoğan, "Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünü de İzmir'de inşa edeceğiz. 2+1 konutlar 608 bin TL, 3+1 konutlar ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı Ankara'da yapıldı. Milyonlarca kişi sosyal konut projesinin detaylarını beklerken kürsüye önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çıktı. Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

ERDOĞAN: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Detayları açıklama üzere kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de asırlık hizmetlerle eserlerle, projelerle buluşturduk. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Başvurular yarın başlıyor, Ekim ayı sonuna kadar sürecek. İlk temel Ocak ayında atılacak. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak.

"KONUTLARIN 50 BİNİ İSTANBUL'DA OLACAK"

İlk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutların 50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da, 12 bin 500'ünüİzmir'de, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da inşa edeceğiz.

DAİRELER KAÇ TL OLACAK?

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz. Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk gelen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik. Toplamda 608 bin lira olan 2+1 konutlarımıza aylık 2.280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.

"DEVLETİ KANDIRANLAR İÇİN DENETİM MEKANİZMASI KURACAĞIZ"

İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

ARSA PROJESİNİN DETAYLARI

Yine ilk defa alt yapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir sistemle vatandaşa satılacaktır. İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

İŞ YERİ PROJESİNİN DETAYLARI

Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 'İlk evim', 'ilk iş yerim'projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."