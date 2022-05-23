Son dakika: İmamoğlu veto etti, AK Parti ve MHP diretti! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekildi - Haberler

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Son dakika: İmamoğlu veto etti, AK Parti ve MHP diretti! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekildi

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: İmamoğlu'nun vetosu üzerine bugün bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülen, öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması AK Parti ve MHP'nin ısrar kararıyla kabul edildi. Böylece öğrenciler ulaşımı zamsız olarak kullanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis, 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilerin ulaşımdaki yüzde 40'lık zamdan muaf edilmesini veto etmesinin ardından söz konusu karar tekrar görüşüldü.

Ak Parti ve MHP grubunun ısrar kararıyla öğrencileri zamdan muaf tutan karar, Meclis'te kabul edildi. Böylece öğrenciler ulaşımdan zamsız şekilde yararlanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı oturumlarında, AK Parti ve MHP grupları tarafından Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar, tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise geçtiğimiz hafta kararı veto etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, abonman kartların, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olmasıyla ilgili teklif gündeme geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz abonman kartı İstanbul'da.

Peki niçin zam yaptık? Bizim elimizde değil. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz, sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediyeler değildir. Bu ülkede, akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede, elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Biz, mecbur kalıyoruz. Memleketi zora sokan, hükümetin kendisi. Şimdi, 'Gençlere yapılan bu zammı İBB'nin karşılaması için önerge vereceğiz' diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatında indirim yap. ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllarla milletle dalga geçmeyin."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Gezgin:

Diğer belediyelerin otobüsleri, su ile çalışmıyor nasıl olsa. Yapan yapıyor gayette indirimini... Bkz. Konya Büyükşehir Belediyesi (bu sadece örneklerden biri tabi)

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Gezgin:

Şimdi gelirler bakın, sanki keyfinden mi yaptıda, yok efendim benzin çok pahalı da :) neyse gerçi gelmeye de bilirler, çünkü ekrem fena patladı :)))

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mehmet can:

toprağım akparti senin gibi zam yapmıyor ki max %10 yapardı bu krizde. hadi olsun %20. hani nimetti ist?

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