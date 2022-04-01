Son dakika ekonomi: CW Enerji'nin sponsor olduğu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'e sponsor olduklarını ve sporcunun yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

CW Enerji'den yapılan açıklamada, Yiğit'in kadın güreşinin sembol ismi haline geldiği, Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği ve kürsünün en üst basamağında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarvan, "Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyuran Yasemin Adar Yiğit, ülkemize kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırdı. Yasemin, üst üste 4 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Dünyanın zirvesinde yer alma başarısı gösterdi ve Paris'te gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda şampiyon ilk kadın Türk güreşçi oldu. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Son olarak Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak Yiğit'e destek olmaktan gurur duyduklarını belirten Sarvan, genç sporcunun her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kadın güreşine verdikleri destek için CW Enerji'ye teşekkür eden Yiğit de "Beşinci kez Avrupa şampiyonu oldum ve çok gururluyum. CW Enerji ailesi her zaman yanımda yer aldı. Bundan dolayı çok mutluyum. Destekleriyle Türkiye'de kadın güreşine öncülük etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.