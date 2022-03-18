Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! İlk hafta ücretsiz, sonraki geçişler 200 lira olacak

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlanıyor. Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuştu.

BİNLERCE PERSONEL ÇALIŞTI

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

ENLERİN PROJESİ

Enlerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Dev proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, alan hıncahınç doldu. Dev projenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü ile ilgili önemli bilgiler verirken, ilk hafta geçişin ücretsiz olacağını sonraki hafta 200 lira olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Binlerce yıl medeniyetlerin göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yeni bir geleceğe yelken açıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik. Fatiha'mızı okuduk. Biz de peygamber yoldaşı şehitlerimize yaraşır olmak için çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hayata geçiyoruz. Çanakkale Köprüsü, şehrimize milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

KÖPRÜDEKİ SİMGELERİN ANLAMI

Bugün burada altıncı köprüyü açıyoruz. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği olan 318, martın 18'ini işaret ediyor. Orta açıklığı 2023'ü işaret ediyor. Ecdadımız 1 asır önce burada, Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe neşretmişti. Kınalı kuzularıyla, Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla Çanakkale Geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştır. İşte o mücadeleyi verenlerin torunları olarak biz buradayız. Biz de 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz.

"TÜRKİYE, JAPONYA'YI GEÇEREK İLK SIRAYA YERLEŞTİ"

Bugün köprü ile birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 103 kilometrelik otoyolu da açıyoruz. Lapseki-Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burada saatlerce feribot sırası beklenen, ve geçişi 1 buçuk saat süren seferler gerçekleştiriliyordu. Çanakkale Köprüsü ile bu süre 6 dakikaya düşecek. Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki en uzun 10 köprüden 3'ünün ülkemizde olduğunu belirtmek istiyorum.

"YILLIK KAZANCI 415 MİLYON EURO OLACAK"

Burada 2 buçuk milyar euroluk bir yatırım var. Bu yatırımın bize yıllık kazancı 415 milyon euro olacak. Milli gelirde 2.4 milyar euro ek katkı sağlayacak. Neresinden bakarsınız bakın milletimiz için kazanç ve iftihar kapısı olacağını biliyoruz. İki kıtayı şimdi 6. defa birleştiren hangi zorluklar aşılarak, gerçekleştirildiğini gösteren belgesel bu akşam yayımlanacak.

Kamu-özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da üçüncü, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Hesaplamalar, bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkı olacağına işaret ediyor. Bugün burada Kamu-Özel işbirliği projelerinin yapım maliyetleri, devlete kazançlarını teker teker anlatmayı planlıyordum. Sizleri soğukta daha fazla bekletmemek için şunu söylemek istiyorum. Türkiye babasının temelinin attığı eseri torununun görebildiği dönemleri geride bırakarak bu modele geçmiştir. İstanbul Havalimanı daha ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon euro ek gelir getirmiştir. Bu modelle peşin parayla zaten yapamayacağımız projeleri kısa sürede yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Küresel ekonomik sistemin yeniden düzenlendiği şu dönemde bu projelerin payı çok büyüktür. Türkiye'nin tamamladığı her eser Necip Fazıl'ın dediği gibi Sur'da açılmış bir deliktir.

"GEÇİŞ ÜCRETİ 200 LİRA"

Burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel, onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek, bizler devletin kasasından ödeyeceğiz."