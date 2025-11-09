Sivil Toplum Kuruluşlarından 10 Kasım Mesajları

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, mesajında, milletimin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz" sözünün, Türk iş dünyası olarak pusulaları olmaya devam ettiğini bildirdi.

Büyük Önder'in en büyük mirası, siyasi bağımsızlığın teminatı olan ekonomik bağımsızlığı koruyarak her geçen gün güçlendirdiklerine işaret eden Baran, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da akıl ve bilim temelleri üzerinde yükselen, üretimle ve ticaretle büyüyen, sanatla ve sporla gelişen güçlü bir Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve geleceğe çok daha güçlü şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

"Ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Türk milletinin, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak Atatürk'ün izinde yürümekte kararlı olduğunu aktardı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizin kaderini değiştiren büyük liderimiz Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı, ilham kaynağı ve milletine sonsuz güven duyan bir önderdir. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ile çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk'ün 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak' sözü, esnaf ve sanatkarlar için yolumuzu aydınlatan en önemli rehberdir. Biliyoruz ki çalışmak, üretmek ve alın teriyle ülkesine katkı sağlamak Atatürk'ün en çok önem verdiği değerlerdendir. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bu bilinçle hareket ediyor, O'nun gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz."

"O'nun izinde ilerlemeye devam edeceğiz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız da mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bağımsızlık mücadelesiyle milletimize özgürlüğü, kurduğu Cumhuriyet ile geleceğimizi armağan etmiştir. Bizlere düşen görev, O'nun gösterdiği yolda, sanatın, aklın ve bilimin ışığında, çağdaş, müreffeh ve güçlü bir Türkiye idealine kararlılıkla sahip çıkmaktır. Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'i korumak ve yaşatmak bilinciyle O'nun izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk'ü derin bir özlemle anarken, hatırasına ve mirasına bağlılığımızı bir kez daha saygıyla yineliyoruz."