Haberler

Sivil Toplum Kuruluşlarından 10 Kasım Mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için mesaj yayımladı. Atatürk'ün bağımsızlık ve ekonomik zafer sözleri, Türk iş dünyası için bir rehber olmaya devam ediyor. Esnaf ve sanatkarlar, Atatürk'ün mirasını yaşatmaya ve ülkenin kalkınması için çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, mesajında, milletimin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz" sözünün, Türk iş dünyası olarak pusulaları olmaya devam ettiğini bildirdi.

Büyük Önder'in en büyük mirası, siyasi bağımsızlığın teminatı olan ekonomik bağımsızlığı koruyarak her geçen gün güçlendirdiklerine işaret eden Baran, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da akıl ve bilim temelleri üzerinde yükselen, üretimle ve ticaretle büyüyen, sanatla ve sporla gelişen güçlü bir Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve geleceğe çok daha güçlü şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

"Ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Türk milletinin, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak Atatürk'ün izinde yürümekte kararlı olduğunu aktardı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizin kaderini değiştiren büyük liderimiz Atatürk, yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı, ilham kaynağı ve milletine sonsuz güven duyan bir önderdir. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı en büyük değer, bağımsızlık ruhu ile çağdaş, güçlü, üretken bir Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk'ün 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak' sözü, esnaf ve sanatkarlar için yolumuzu aydınlatan en önemli rehberdir. Biliyoruz ki çalışmak, üretmek ve alın teriyle ülkesine katkı sağlamak Atatürk'ün en çok önem verdiği değerlerdendir. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bu bilinçle hareket ediyor, O'nun gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz."

"O'nun izinde ilerlemeye devam edeceğiz"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız da mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bağımsızlık mücadelesiyle milletimize özgürlüğü, kurduğu Cumhuriyet ile geleceğimizi armağan etmiştir. Bizlere düşen görev, O'nun gösterdiği yolda, sanatın, aklın ve bilimin ışığında, çağdaş, müreffeh ve güçlü bir Türkiye idealine kararlılıkla sahip çıkmaktır. Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'i korumak ve yaşatmak bilinciyle O'nun izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk'ü derin bir özlemle anarken, hatırasına ve mirasına bağlılığımızı bir kez daha saygıyla yineliyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.