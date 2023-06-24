Sivas'ta yağışlar çiftçileri mağdur etti

Sivas'ta önceki yıllara göre yüzde 300 oranında artan yağışlar, çiftçilerin umutlarını boşa çıkardı. Merkez ve 6 ilçede ekili araziler zarar gördü. Son olarak Tatlıcak köyünde yaklaşık 1500 dönüm ekili tarım arazisini dolu vurdu. Çiftçiler, tarlalarının zarar gördüğünü ve mağdur olduklarını söyledi.

SİVAS'ta, önceki yıllara göre yüzde 300 oranında artan yağışlar, ürününden daha iyi verim almak için umutlanan çiftçilere kabus yaşattı. Merkez ve 6 ilçede yağışlar nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Son olarak merkeze bağlı Tatlıcak köyünde yaklaşık 1500 dönüm ekili tarım arazisini dolu vurdu. Köylüler uzun zaman sonra ilk defa bu yıl yağışlarla verimli bir yıl geçirmeyi beklerken, tam tersine tarlalarının zarar gördüğünü ve mağdur olduklarını söyledi.

Kentte aralıklarla etkili olan ve önceki yıllara göre yüzde 300 oranında artan yağışlar, üründen verim almak için umutlanan çiftçilere kabus yaşattı. Son dönemlerde sağanak ve dolu yağışları il genelindeki ekili arazide zarara yol açtı. Merkez ile Altınyayla, Gürün, Kangal, Suşehri Gemerek, Şarkışla ilçeleri ve bu bağlı köylerde başta buğday olmak üzere, arpa, yulaf, patates gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalar zarar gördü. Gelen ihbarları değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sahaya inerek zarar gören tarla sayısı ve rakamsal verilerin toplanması için hasar tespit çalışmalarına başladı. İl genelinde oluşan zararın boyutunu belirleyebilmek için ekipler fazla mesai yapıyor. Son olarak merkeze bağlı Tatlıcak köyünde yaklaşık 1500 dönüm ekili tarım arazisini dolu vurdu. Köylüler uzun zaman sonra ilk defa bu yıl yağışlarla verimli bir yıl geçirmeyi beklerken, tam tersine tarlalarının zarar gördüğünü ve mağdur olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valiliği de ekiplerin il genelinde hasar gören noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü, çiftçilerin zararlarının karşılanması için gereken desteğin verileceğini açıkladı.