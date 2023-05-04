Şırnak'ta şehit öğretmenin ismi verilen petrol kuyusu hizmete alındı

Şırnak'ta, Gabar Dağı'nın zirvesindeki 1 milyar varil rezerv alanına sahip şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol kuyusu, düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı Şırnak'ta, Gabar Dağı'nın zirvesindeki 1 milyar varil rezerv alanına sahip şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol kuyusu, düzenlenen törenle hizmete alındı. Programa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sekvan KÜDEN-Burak EMEK/ŞIRNAK, -