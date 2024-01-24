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Sinop'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 71 Bin 25 Oldu

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TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 25 oldu. Sinop'ta aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 71 adet arttı.

TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 25 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Sinop'ta aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 71 bin 025 adet taşıtın yüzde 49,2'sini 34 bin 954 otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 14,1'ini kamyonet, yüzde 14,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sinop'ta 2023 yılında 5 bin 13 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 5 bin 13 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile otomobil, yüzde 9,2 ile traktör, yüzde 7,8 ile kamyonet, yüzde 1,3 ile kamyon takip etti.

Sinop'ta aralık ayında 431 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 431 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile otomobil, yüzde 11,1 ile traktör, yüzde 4,6 ile kamyonet takip etti.

Sinop'ta aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 71 adet arttı. Devri yapılan toplam bin 741 adet taşıt içinde otomobil bin 56 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 246 adet ile kamyonet, 183 adet ile traktör ve 157 adet ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların 99 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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