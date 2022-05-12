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Sinop'ta engellilerden el işi sergisi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sinop'ta engellilerden el işi sergisi

Sinop'ta Engelliler Haftası dolayısıyla Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından 'Biz birbirimizi tamamlıyoruz' sloganıyla sergi açıldı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta Engelliler Haftası dolayısıyla Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından 'Biz birbirimizi tamamlıyoruz' sloganıyla sergi açıldı.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi bünyesindeki Engelli Meclisi tarafından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri dolayısıyla el işi sergisi açıldı. Gazi Caddesi üzerindeki Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Yaşlılar Lokali önünde açılan sergiye Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel ile birlikte Engelli Meclisi üyeleri katıldı.

Meclis üyeleriyle bir süre sohbet eden protokol, ardından sergide sunulan el işi işlemeler, takılar ve motifleri inceledi. Serginin iki gün boyunca açık olacağı belirtildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Engelliler Haftası, Kent Konseyi, Engelli, Sinop, Ekonomi, Haberler

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