Şimşek: "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler...
Abone Ol
Son Güncelleme:
Şimşek: "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı"
Şimşek: "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı"
Kaynak: AA / Ekonomi