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Şimşek: "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler...

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Şimşek: "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı"

Şimşek: "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı"

Kaynak: AA / Ekonomi

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