Simav'da örtüaltı tarım alanlarında sürvey çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından örtüaltı tarım alanlarında sürvey çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Çalışmalar kapsamında üreticilere virüsler ve zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından örtüaltı tarım alanlarında sürvey çalışmalarına devam edilmekte olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından 2023 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde Simav ilçesi örtüaltı tarım alanlarında sürvey çalışmalarına devam edilmekte olup, üreticilerimize Tomato spotted wilt virüs (Domates lekeli solgunluk virüsü), Pepino mosaic virüs, Tomato brown rugose fruit tobamovirüs (Domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü) ve zararlılar ile mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA