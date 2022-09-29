Siirt ekonomi haberi: Devlet 250 bin lira destek verdi, Siirt'te çırak yetiştirilecek

Edinilen Siirt haberine göre Siirt'te kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde çırak yetiştirilmesi için 250 bin TL'ye varan destek verilecek.

Siirt'te kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde çırak yetiştirilmesi için 250 bin TL'ye varan destek verilecek. Geri ödemesiz destekle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği işbirliğiyle usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine destek sağlanacak. Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destekle kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek.

Sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin bu hibeden yararlanabileceğini belirten Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde proje sorumlusu Şakir Özmazı, yetiştirilecek çıraklar ile birçok mesleğin ayakta kalmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Özmazı, "İlimizde unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarlardan demircilik, kalaycılık, bakırcılık, semercilik, dokumacılık, dabakçılık ve buna benzer meslekleri ihya etmek adına bakanlığımızın teşvikiyle devletin desteklediği hibe programından 8 zanaatkarımız hibe almaya hak kazanmıştır. Bakanlığımıza her bir zanaatkarımız 250 bin lira karşılıksız hibe alarak devletin desteğiyle usta-çırak ilişkisine dayanarak tekrar zanaatkar yetiştirmek için gerekli evrakları tamamlayarak göndermiş bulunmaktalar. Unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatkarlar adına yetiştirilecek olan bu çırakların tekrar usta olarak memleketimize kazandırılması, ilimizin ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi. - SİİRT