Semt Pazarında Fiyatlar Yükseliyor, Vatandaşlar Şikayetçi

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray semt pazarında vatandaş da pazar esnafı da yükselen fiyatlardan şikayet etti. Pazarcılık yapan 62 yaşındaki Hatice Kıllı, "İşler kötüye gidiyor. Ekmek 6 lira oldu, sigara 42 lira oldu, mazot öyle pahalandı. Ağlıyoruz artık ağlıyoruz ne yapacağız? Alan da yok satan da yok. Bir kilo domates 25 lira, bir kilo salatalık 40 lira, fakire fukaraya ne diyeceksin? Nasıl alsın götürsün ben bile alamam" dedi.

Aksaray'da semt pazarında vatandaşlar da semt pazarında bulunan esnaflar da yüksek fiyatlardan ve her gün gelen zamlardan şikayetçi.

"AFGANLAR ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ ÖDEMİYOR KARDEŞİM"

30 yıldır pazarcılık yapan Menderes Uyar şunları söyledi:

"İşler çok şükür de pahalı. Sebze de et de, sucuk da, tavuk da pahalı, her şey çok pahalı. Vatandaşın malı da pahalı, sattığımız sebzeler de pahalı. Şimdi EYT'yi çıkardı 43-45 yaşında insanları emekli yaptı. Bu da maliyet gerektiriyor insanları 45 yaşında emekli yaparsan bu millet, devlet kaldıramaz bunu. Ondan sonra her şeye zam verdi, her şeye zam verdiniz ama bu millet alamıyor. Asgari ücreti yükseltti ama işçi çalıştıranlar çalıştıramaz oldu. Ondan sonra 10 işçi çalıştıran adam, bunun sigortası yatacak, yemeği verilecek her şey pahalı. Üzüm 30 lira olur mu? Kirazın fiyatları normal 25 lira ama et 350 TL, bir et 350 TL olur mu? Bir tavuk kanadı 150 lira. Devamlı artıyor bir de hiç durmuyor bu düzen böyle olmaz. Afganları buraya getirdi, şimdi öğrendim Afganlar elektrik parası da ödemiyormuş. Su parası vermiyor, doğal gaz ödemiyor kardeşim. İyi hoş ama adam 6-7 çocuk yapıyor biz 3 çocuğa bakamıyoruz. Bu nasıl olacak böyle bir düzen olur mu? Herkes kendi ülkesine gitsin bizim ülkemiz bize yeter. Ben AK Parti'ye verdim oyumu yalan yok. Şahsen bu sene AK Parti'ye atmayacaktım bizim buranın milletvekilleri çalışmadı. Yalan söylemeye gerek yok her seçim buradan full gittiler ama yine de bir iş yapmadılar."

"AĞLIYORUZ ARTIK AĞLIYORUZ NE YAPACAĞIZ"

Pazarcı Hatice Kıllı da hayat pahalılığına tepki göstererek şunları söyledi:

"62 yaşındayım valla düzenimiz yok. Satıyoruz iyi kötü, bugün pazarın tadı yok işte böyle oturuyoruz. Üzümleri oğlum Manisa'dan getirdi 5 bin 500 TL mazot yakmış, 40 liraya da satıyor. Yalan söylemeyeyim ancak kurtarıyor. Satılmıyor işte bekliyoruz, alamıyor vatandaşlar. 40 lira deyince almadan gidiyorlar. 40 liradan aşağıya verdiğin zaman kurtarmaz masraflarını. 5 bin 500 TL yakmış çocuk 40 liraya satacak onu da satamıyor. İşler kötüye gidiyor. Ekmek 6 lira oldu, sigara 42 lira oldu, mazot öyle pahalandı. Ağlıyoruz artık ağlıyoruz ne yapacağız? Alan da yok satan da yok. Bir kilo domates 25 lira, bir kilo salatalık 40 lira. Fakire fukaraya ne diyeceksin? Nasıl alsın götürsün ben bile alamam."

"HER AİLEDE BULUNMASI GEREKEN ŞEYLER 600 LİRA"

Pazara alışverişe gelen vatandaş Murat Karadağ, "Bu pazar arabası 600 lira ve üzerine denk geldi. Normal ihtiyaçlarımız var patates, domates, soğan, meyve biraz sebze normal gündelik ihtiyaçlar üzerine ekstradan bir şey almadık. Normal şeyler bunlar 600 lira ve üzeri, mutfakta her ailenin yiyebileceği bulunması gereken şeyler. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Dolar, euro artışıyla birlikte gerçekten çok yüksek fiyatlar görüyoruz. Bu böyle devam ediyor düşecek gibi durmuyor. Ekonominin artık biraz daha genişlemesi gerekiyor. Gerçekten fiyatlar böyle giderse gidişat kötü görünüyor" dedi.

"MÜŞTERİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Peynir satışı yaptığını ifade eden bir pazar esnafı da, "Peynir satıyorum aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyorum. Peynir fiyatları şu anda süte gelen zamlar var ondan dolayı fiyatlarıma çok fazla yansımadı. Mesela 90 liraya verdiğimiz peynir 100 lira oldu, kuzu peyniri 120 liraydı 130 oldu. Yumurta 60 liraydı 70 lira oldu. Bir zam geldi ama ufak bir zam. Müşterinin de alım gücü düştü. İnsanlar bir kilo alıyorsa şimdi yarım kiloya düştü, 2 kilo alıyorsa 1 kiloya düştü ama alım gücü azaldı. Piyasa şu an durgun bir şekilde geçiyor aşırı bir durum yok" açıklamasında bulundu.