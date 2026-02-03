Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, ABD ve Türkiye'nin derin ve kalıcı bir ekonomik ilişkiye sahip olduğunu belirterek, "Amerikan şirketleri Türkiye'deki en büyük ve en istikrarlı yabancı yatırımcılar arasında yer almaktadır." dedi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla gerçekleştirilen SelectUSA, Roadshow to Türkiye etkinliği, İstanbul Sanayi Odası'nda düzenlendi.

SelectUSA, Türk iş dünyası açısından ABD pazarını daha yakından tanıma, yatırım fırsatlarını doğrudan muhataplarıyla değerlendirme ve uzun vadeli ortaklıklar kurma açısından önemli bir platform olma özelliği taşıyor.

Michael Lally, etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirterek, "Amerikan şirketleri Türkiye'deki en büyük ve en istikrarlı yabancı yatırımcılar arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Türk firmalarının küresel ölçekte giderek daha rekabetçi hale geldiğini vurgulayan Lally, "Türk firmaları ABD'deki operasyonlarını, üretimlerini ve ortaklıklarını genişletmeyi hedefliyor. Liderlerimiz, ikili ticaretin 100 milyar dolara ulaşması gibi iddialı bir hedef ortaya koydular. İşte tam bu noktada SelectUSA kritik bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Lally, ABD'nin benzersiz avantajlar sunduğuna işaret ederek, "Doğrudan yabancı yatırımlar ABD üretimini güçlendiriyor, yüksek kaliteli istihdamı destekler ve ABD'nin ekonomik liderliğini pekiştiriyor. Türk yatırımları da bu önceliklere doğrudan katkı sağlarken stratejik ekonomik ortaklığımızı derinleştirir. Türk iş dünyası liderlerini bugünkü programdan tam anlamıyla faydalanmaya, Amerikan eyaletleriyle doğrudan iletişim kurmaya, ABD'ye yatırımın uzun vadeli büyümenize nasıl katkı sağlayacağını keşfetmeye davet ediyorum." dedi.

"2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 34,5 milyar dolar düzeyine ulaştı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyanın içinden geçtiği dönemin küresel ekonomi ve ticaret açısından belirsizliklerin arttığı ve jeopolitik gelişmelerin ekonomik karar alma süreçlerini her zamankinden daha fazla etkilediği bir dönem olduğunu söyledi.

Küresel tedarik zincirleri yeniden şekillenirken yatırım kararlarının artık yalnızca maliyet hesaplarına göre değil, güvenilir ortaklıklar, öngörülebilirlik ve stratejik uyum gibi unsurlara göre alınmakta olduğuna işaret eden Bahçıvan, uzun yıllara dayanan ilişkiler ve güçlü kurumsal bağların ülkeler arasındaki işbirliklerini çok daha değerli hale getirdiğini kaydetti.

Bahçıvan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihi 18'inci yüzyıldaki deniz ticaretine dayanmakta olup, uzun yıllardır süregelen kurumsal bir birikime sahiptir. İlişkilerimizin gelişmesinde iş dünyamız önemli rol oynamış, karşılıklı yatırımlar, ticari ortaklıklar ve girişimcilik ekosistemleri üzerinden kurulan işbirlikleri ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların güçlenmesine katkı sağlamıştır." dedi.

Sürekli gelişen ekonomik ilişkilerin sonucu olarak 2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacminin 34,5 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Bahçıvan, "ABD, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında üçüncü sırada yer alırken, en çok ithalat yaptığımız ülkeler arasında dördüncü sıraya yükseldi. Türkiye ise ABD'nin ihracatında 22, ithalatında ise 29'uncu sırada yer aldı. Ülkelerimiz arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, yalnızca sayısal bir hedef değil; ekonomik ilişkileri daha dengeli, daha derinlikli ve daha sürdürülebilir bir zemine taşıma arzusunun somut bir ifadesidir." diye konuştu.

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerin uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurmaya odaklanması gerekiyor"

Erdal Bahçıvan, ekonomik ilişkilerde ticaretin yanı sıra yatırımların da belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

SelectUSA'nın Türk iş dünyası açısından ABD pazarını daha yakından tanıma, yatırım fırsatlarını doğrudan muhataplarıyla değerlendirme ve uzun vadeli ortaklıklar kurma açısından son derece önem arz eden bir platform olduğuna işaret eden Bahçıvan, oluşacak etkileşimin yakın zamanda somut yatırım kararlarına ve kalıcı ortaklıklara dönüşeceğini bildirdi.

Bahçıvan, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin yalnızca ticaret hacmini artırmaya değil aynı zamanda uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurmaya odaklanması gerektiğini aktararak, "Bu yaklaşım, iki ülkenin hem ekonomik büyümesini hem de küresel rekabet gücünü artıracaktır. Yakın dönemde iki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmeler de bu yönde önemli bir mesaj vermiştir. Liderler düzeyindeki diyalog, stratejik ortaklık zeminini güçlendirme ve özellikle de yatırım ile ticaret alanlarında yeni bir ivme yaratma iradesini açıkça ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi ve önemli bir teknolojik güce sahip olduğunu dile getiren Bahçıvan, "Türkiye ise gelişmiş sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü ve coğrafi konumu ile bölgesinin en büyük üretim üssü durumunda. İki ülke, bu yönleriyle yatırımlar açısından birbirlerini tamamlayıcı birer ortak konumunda bulunuyor. Bu avantajı üçüncü ülkelere yönelik fırsata dönüştürmek için Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yatırımların çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

"Enerji güvenliği ve çeşitliliği günümüzde yalnızca ekonomik değil, stratejik bir başlık haline gelmiş durumda"

Erdal Bahçıvan, özellikle yüksek teknoloji ve dijitalleşme, otomotiv, beyaz eşya, tekstil-hazır giyim, elektrik-elektronik ve enerji alanlarında ortak projeler geliştirmenin iki ülkenin çıkarına olacağını belirtti.

Enerji güvenliği ve çeşitliliğinin günümüzde yalnızca ekonomik değil, stratejik bir başlık haline gelmiş durumda olduğunu kaydeden Bahçıvan, "Nitekim hükümetlerimiz arasında imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz ve nükleer işbirliği anlaşmaları Türkiye'nin enerji arzındaki çeşitliliği artıracak hem ülkemizin hem de bölgemizin tedarik güvenliğini güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, ABD'nin küresel ölçekte e-ticaret hacmi bakımından lider ülkeler arasında yer aldığına işaret ederek, şunları aktardı:

"İki ülke arasındaki işbirliği bağlamında, ABD menşeli küresel pazaryerlerinin Türkiye'ye 100 milyon doların üzerinde yatırımla lojistik merkezleri kurması, ülkemizin stratejik bir pazar olarak değerlendirildiğini açıkça göstermektedir. Öte yandan ABD pazarı, hacmi ve potansiyeli sebebiyle e-ticarette Türk sanayicisi ve girişimcisi için öncelikli hedefler arasında yer almaya devam ediyor. Nitekim ABD, coğrafi uzaklığına rağmen firmalarımızın e-ticaret platformları aracılığıyla hatırı sayılır miktarda sipariş aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Bu da ABD'li tüketicilerin Türk ürünlerine gösterdiği ilginin açık bir göstergesi olarak önümüzde duruyor."