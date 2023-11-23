Sarp Gümrük Kapısı'nda Yoğunluğun Azaltılması İçin Alan Genişletme Önerisi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Sarp Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun azaltılması için alanın genişletilmesi gerektiğini, bunun da deniz dolgusu ile yapılabileceğini belirtti. Çelebi, Sarp Gümrük Kapısı'nda en büyük sorunun fiziki alanların yetersiz oluşundan kaynaklandığını ifade etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Sarp Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun azaltılması için alanın genişletilmesi gerektiğini, bunun da deniz dolgusu ile yapılabileceğini belirtti.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Sarp Gümrük Kapısı Danışma Kurulu Toplantısı'na katılarak daha önce tespit ettikleri sorunları rapor halinde kurula sunduklarını ifade etti.

Sarp Sınır Kapısı'nın metrekareye düşen araç ve yolcu trafiği açısından dünyanın en yoğun sınır kapılarından olduğunu aktaran Çelebi, "Sarp'ta yoğunluğun azaltılması için yapılması gerekenleri değerlendirdik. Küçük dokunuşlarla önemli bir iyileşme sağlanabilir ancak kesin çözüm için mutlaka alanın genişletilmesi gerekiyor. Bunun da en yapılabilir yolu deniz dolgusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebi, Sarp Gümrük Kapısı'nda en büyük sorunun fiziki alanların yetersiz oluşundan kaynaklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapı inşa edilirken elbette bu kadar büyük bir yoğunluk yaşanacağı tahmin edilemezdi. Sonrasında yapılan iki iyileştirme ile sorunlar çözülmeye çalışıldı ama ana sorun gümrük kapısının bulunduğu alan yetersizliği olunca bu çözümler de bir süre sonra yetersiz kaldı. Sarp'ta mutlaka hizmet alanının genişletilmesi gerekmektedir ve bunun kesin çözümü de dolgu alanıdır. Gümrük Müdürlüğümüzün yaptığı bir çalışma bize sunuldu. Caminin batı bölümünde 50 dönümlük bir dolguyla yeni alan kazanılması gündeme geldi. Ancak bu tabii ki uzun bir süreç. Bu arada Sarp'taki yoğunluğu azaltacak küçük dokunuşlar yapılmalı."