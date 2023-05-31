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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,36

15,90
SütKg8,75

9,60
ArpaKg5,49

6,00
BuğdayKg7,50

9,06
MısırKg5,44

6,00
Kütlü pamukKg15,70

17,00
Preseli pamukKg32,50

40,50
Yağlık çiğitKg4,95

5,10

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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