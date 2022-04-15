Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 51,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 51,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,75
|Buğday
|Kg
|2,25
|6,25
|Mısır
|Kg
|4,92
|5,70
|Kütlü pamuk
|Kg
|24,75
|25,00
|Preseli pamuk
|Kg
|41,80
|51,50
|Süt
|Kg
|3,70
|7,00
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
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