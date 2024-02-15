Gaziantep'te Sanayicilerle Meslek Liselilerin Buluşması Programı Düzenlendi

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde, "Geleceğimiz Meslek Lisesi'nde" mottosuyla hayata geçirilen "Sanayicilerle Meslek Liselilerin Buluşması" programı düzenlendi.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen "Sanayicilerle Meslek Liselilerin Buluşması" programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Murat Akyüz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Yağcı, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Melike Yüksel, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Yapıcı, okul idarecileri, öğrenciler ile veliler katıldı.

Bundan sonraki süreçte düzenli olarak gerçekleştirilecek "Sanayicilerle Meslek Liselilerin Buluşması" toplantıları ile meslek liselerine hak ettiği önem ve değerin verilmesinin sağlanması, kurumların yürütmüş olduğu çalışmaları sinerjiye dönüştürerek farkındalık oluşturulması ve buradan çıkacak sonuçlarla gelişim sürecine katkıda bulunulması hedefleniyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin moderatörlüğünde düzenlenen oturumda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hem ülkemizin hem de Gaziantep'in meslek lisesi mezunlarına ve meslek sahibi gençlere çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Ülkemizin de buna çok ihtiyacı var"

Üzerinde en çok çalıştıkları konuların arasında meslek liseleri olduğunu ifade eden Çeber, "Meslek liseleri konusunda nitelik olarak, içerik olarak daha yukarılara çıkmayı istiyoruz. Ülkemizin de buna çok ihtiyacı var. Bu noktada bizler de elimizden geleni yapacağız. Ben de bir meslek lisesi mezunuyum. Ticaret meslek lisesini bitirdim. Bundan da gurur duyuyorum. Bizler meslek liselerinin öneminin farkındayız. Bazı meslekler daha ön plandadır ama her mesleğin de kendine göre avantajlı tarafları vardır. Hem ülke olarak hem de Gaziantep olarak meslek liselerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Meslek liseleri öğrencilerimizin doğru yönde olduklarına ve doğru işi yaptıklarına inanıyorum. Bu kendilerine de ülkemize de önemli katkılar sağlayacaktır. Meslek liselerimizin sayılarının daha da artması lazım. Bu yönde de Gazi şehrimizde birtakım projelerimiz olacak. Çünkü esnafımız da sanayicilerimiz de özellikle nitelikli eleman bulma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu sorunları hep beraber aşacağız. Bu güzel ve önemli organizasyon için Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gaziantep Sanayi Odamıza, Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerine, kıymetli öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Meslek lisesi meselesi bizler için memleket meselesidir"

Meslek liselerinde okuyan gençlerin kolunda altın bilezik olduğunu, meslek liselerinin gençlere önemli fırsatlar sunduğu ve sanayi için de büyük değer taşıdığını ifade eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da yaptığı konuşmasında, "Meslek lisesi meselesi bizler için memleket meselesidir. Sanayiciler olarak üretimdeki sürdürülebilirlik için en önemli alanlardan birinin nitelikli eleman olduğunun farkındayız. Bu noktada da meslek liseleri çok büyük önem taşımaktadır. Örneğin Gaziantep'in savunma sanayisinde daha yukarılara çıkması için mücadele veriyoruz. Bu noktada firmalarımızın ve bizlerin nitelikli ve yetişmiş elemana ihtiyacı bulunuyor. Meslek liselerindeki gençlerimizde çok büyük cevherler var. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız."

"Ne yaparsanız yapın sevgiyle, aşkla yapın" diyen Konukoğlu, gençlere hitaben "En iyisini yapmaya çalışın. Meslek liselerinde okuyan gençlerimizin doğru yolda olduklarının altını çiziyorum. Meslek lisesinin kıymetli öğrencileri ve velilerimiz ile bir araya geldiğimiz bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, toplantıdaki konuşmasında, Gaziantep'in sanayi ve ihracatı ile ülkemizin ve bölgenin en önemli merkezilerinden birisi olduğunu, bu noktada sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının çözüm isteyen konular arasında yer aldığını kaydetti.

"Bizler meslek liselerini çok önemsiyoruz"

Gaziantep ve bölgedeki gençlerin depremi yaşadıkları gibi depremzede vatandaşların yardımına koştuğunu, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Tepe, "Bizler meslek liselerini çok önemsiyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz zaman, üretenlerin büyüdüğü, üretenlerin kazandığı bir zamandır. Üretim ile birlikte nitelik de çok önemlidir. Bu noktada da meslek liselerimizde okuyan gençlerimiz en önlerde yer alıyor. Hem gençlerimizin istihdam edilebilirliği hem de sanayimizin nitelikli personel sorununa çözüm sağlamak için bizler de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İş birlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'nin nezdinde tüm GSO ailesine, Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de uzun yıllar boyunca meslek lisesi ve mesleki eğitim konusunun geri palanda kaldığını ve bu sebeple sanayicilerin yetişmiş eleman bulma noktasında zorluklar yaşadığını, aynı şekilde gençlerin de meslek edinmekte ve iş bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

"Gençlerimiz harcanırken bunu katma değere dönüştüremedik"

"Geçmişte meslek liseleri puanla girilen ve en çok tercih edilen okullardı. O dönem tanınan, bilinen çok sayıda insan meslek lisesinden mezun olmuştur" diyen Ünverdi, şunları kaydetti:

"Meslek liselerindeki eğitimin günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve mezuniyet sonrası şartların cazip hale getirilmesi konusu büyük önem taşıyor. Maalesef en hafif tabirle talihsizlik olarak ifade edebileceğimiz bir dönemeçte meslek liseleri dezavantajlı hale geldi ve kaybeden ülkemiz oldu. Bir nesli yeteneklerine, kabiliyetlerini boş yere harcadık. Gençlerimiz harcanırken bunu katma değere dönüştüremedik. Bundan birkaç yıl önce "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" mottosuyla yeniden eski değerine kavuşması için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından çok önemli adımlar atıldı, meslek lisesini tercih eden öğrencilere burs imkanı ve çeşitli avantajlar sağlandı. Bu önemli çalışmaların sürdürülebilirliği için bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız."

Meslek liselerinde yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka, yalın üretim ve verimlilik konularının müfredata alınması ve ders olarak okutulması gerektiğini ifade eden Ünverdi, "Meslek lisesinden altın bilezikle mezun olan gençlerimizin emin olun önü çok açık. Lise bittiğinde yapabilecekleri bir meslekleri var. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Ticaret Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Turizm Meslek Lisesi, Anadolu meslek Lisesi gibi genç yaşta gençlerimizin yeteneklerini belirlemek ve mesleğe yönelmelerini sağlamak, emin olun hem ülkemizi hem gençlerimizi geleceğe taşıyacaktır. Programımıza katılan ve destek veren Gaziantep Valimiz Sayın Kemal Çeber'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yasin Tepe'ye, Meclis Başkanımız Sayın Adil San Konukoğlu'na, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu, Flaş Makine San. ve Tic. A.Ş.'de makina bakım ve onarım bölümünde çalışan Ekber Bener, meslek edinme noktasında izlediği yol ve mesleğinin kendisine kattığı avantajları, meslek lisesi öğrencilerine anlattı.

"Sanayicilerle Meslek Liselilerin Buluşması" programı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP