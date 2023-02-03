Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi projesini Balıkesir'de hayata geçireceklerini belirterek, "Bu projeyle yenilenebilir enerji kurulu gücünde lider olan Güney Marmara bölgesinde hidrojen ekonomisini farklı bir boyutta yeşertmiş olacağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi projesini Balıkesir'de hayata geçireceklerini belirterek, "Bu projeyle yenilenebilir enerji kurulu gücünde lider olan Güney Marmara bölgesinde hidrojen ekonomisini farklı bir boyutta yeşertmiş olacağız." dedi.

Varank, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Projeleri ile Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin açılış töreninde, Milli Mücadele kahramanlarından Koca Seyit'in memleketi Balıkesir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin hidrojen tesisinin hayata geçirileceği müjdesini veren Varank, Güney Marmara Kalkınma Ajansının koordinatörlüğünü yürüttüğü yaklaşık 37 milyon avroluk projenin Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 üyelik konsorsiyumun hazırladığı Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi'yle, Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi projesini hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında AB'den alacağımız 7,5 milyon avroluk hibe, AB projelerinden tek seferde elde ettiğimiz en yüksek tutar. Bu projeyle yenilenebilir enerji kurulu gücünde lider olan Güney Marmara bölgesinde hidrojen ekonomisini farklı bir boyutta yeşertmiş olacağız. Balıkesir'de yıllık minimum 500 ton hidrojen ve Türkiye'nin yurt dışına bağımlı olduğu, metanol ve amonyak gibi hidrojen türevleri üretilmeye başlayacak. Yeşil kalkınmaya hizmet edecek ve sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya örnek olacak bu proje de Balıkesir'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

"Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye ideali için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Varank, Balıkesir'de önemli fabrikalara ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Varank, Same Deutz-Fahr Traktör Fabrikası'nı ziyaret ettiğini aktararak, şöyle deva etti:

"Bir İtalyan markası ama 10 yıldır ülkemizde bulunuyor. Daha önce motorlarını ithal ederek burada montajını gerçekleştiriyordu. Şu anda Türkiye'de 5'inci nesil traktör motorlarını yüzde 95 yerlilikte artık Balıkesir'de üretecek. 'Hayırlı uğurlu olsun' diyoruz. Bunun yanında, Karesi Tekstil Türkiye'nin en önemli ithalat kalemlerinden biri olan polimer cipsleri de inşallah Balıkesir'de Bandırma OSB'de üretmeye başlayacak. Milyarlarca liralık bir yatırım şu anda hızla devam ediyor. İnşallah onlar da ilk üretimlerine bu sene başlamış olacaklar."

"Bu ülke daha iyi olsun." diye yüksek hedefler koyup onların peşinden sürekli koşturan bir Cumhurbaşkanı ile yol yürüdüklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak kendimize önemli bir hedef koyduk. Dedik ki 'Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak.' İşte bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizde teknolojik ilerlemelere, sağlıklı sürdürülebilir ve katma değerli ekonomik büyümeye imkan sağlayan bir ekosistem oluşturmakta kararlıyız. İşte bugün bu ekosisteme katkı sağlayan Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği 8 projenin resmi açılışını gerçekleştirmek için huzurlarınızdayız. Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi, Balıkesir ve çevresine hizmet ederek bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere halihazırda hız kazandırmaya başladı zaten. Balıkesir'den hatta komşu iller olan Çanakkale ve İzmir'in dört bir tarafından öğrenciler, öğretmenler bu merkezde bir araya geliyorlar. 1000 metrekarelik kapalı alana sahip bilim merkezimizde robotik kodlama, 3D yazıcı modelleme, fizik, kimya, biyoloji, üretim becerileri, model uçak, model uçak gibi alanlarda 135 deney düzeneği bulunuyor. Bu deney düzenekleriyle öğrencilerimiz okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamayla harmanlıyorlar."

Varank, merkezde ayrıca TEKNOFEST ve bilim fuarlarına da hazırlık çalışmalarının yapıldığını belirterek, buranın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yılda 40 tona yakın altın madeni çıkarıyoruz"

Altın madenciliğine değinen Varank, "AK Parti iktidarı öncesinde hiç yapılmayan bir alandı. Şu anda yılda 40 tona yakın altın madeni çıkarıyoruz ve bunu ekonomiye kazandırıyoruz. Madencilik gerçekten hem sanayinin hem kalkınmanın olmazsa olmaz başlıklarından biri." ifadesini kullandı

Varank, altın rezervlerinin çıkarılması gerektiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ben madencilik hususuna çok önem veriyorum. Altın madenciliğine çok önem veriyoruz ve bu hususu sürekli kürsülerde dile getirmeye çalışıyorum. Beni eleştirenler oluyor. Diyorlar ki 'Sen doğa düşmanı mısın? Çevre düşmanı mısın?' Hayır elbette biz doğa düşmanı falan değiliz ama bu işi doğru yapıyorsanız, kurallara uyarak yapıyorsanız emin olun o altınları toprağın altında bekletmek enayilikten başka bir şey değil. Bugün Kanada'sı, Amerika'sı dünyanın gelişmiş Batılı ülkeleri, altın madenciliği yapıyorsa biz niye yapmayalım? Yeter ki kurallara uyalım, gerekli tedbirleri alalım. Doğru düzgün işimizi yapalım. Onun için bu değerleri mutlaka ekonomimize kazandıralım. TÜMAD Madencilik bu manada en doğru bu işi yapan firmalardan biri. Sadece Türkiye'de değil Birleşmiş Milletler nezdinde başarısı tescil edilmiş bir maden şirketi. Şimdiye kadar bu işi güzel yaptılar. İnşallah bundan sonra da bizi mahcup etmezler."

Cumhuriyetin 100'üncü yılında TEKNOFEST'i İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenleyeceklerini belirten Varank, tüm vatandaşları bu etkinliklere katılmaya davet etti.

Varank, kalkınma ajanslarının yerel potansiyelin ortaya çıkarılmasında önemli bir role sahip olduğunu dile getirerek, "Bu manada Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, Balıkesir'de önemli işlere imza attı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu imzalara devam edecek. Bugün 25 milyon lira bütçeli 8 projenin resmi açılışını gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

Balıkesir'de 785 milyon liralık destekle OSB sayısı 7'ye yükseldi

Bakan Varank, büyümeye ve gelişmeye açık Balıkesir'de sanayi ve teknolojinin gelişimini desteklediklerini kaydederek, "Yatırımı ve istihdamı teşvik eden elverişli bir iş ortamını bu şehre kazandırmak için çok çalışıyoruz. 2002'de şehrimizde 3 olan OSB sayısını sağladığımız 785 milyon liralık kredi desteğiyle şu anda 7'ye çıkardık. Yenileriyle ilgili çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir'de hayata geçirilen projeleri de anlatan Varank, "Doğru politikalar ve adımlarla şehrimizin önemli bir sanayi merkezi olarak 'Türkiye Yüzyılı'na büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Varank, 2023 seçimlerinin önemine işaret ederek "Nasıl bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durduysanız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ihtiyacı olan desteği ona verdiyseniz biz inanıyoruz 2023 yılında da doğru değerlendirmeleri yaparak doğru tercihi gerçekleştireceksiniz. Biz Havranlı hemşehrilerimize, Balıkesirli hemşehrilerimize inanıyoruz. Gelin 'Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edelim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel, Bakan Varank'a astronomi ölçümlerinde kullanılan tarihi ölçüm cihazı "usturlap" hediye etti.

Daha sonra kurdele kesilerek projelerin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Varank ve beraberindeki protokol üyeleri, Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni gezdi.

Bu arada Varank, Balıkesir programı kapsamında ziyaret ettiği Same Deutz-Fahr Traktör Fabrikası, MKS Devo, Karesi Tekstil ile Gönenli Süt ve Süt Ürünleri fabrikalarında yetkililerden bilgi alarak çalışanlarla sohbet etti.

Programlarda Bakan Varank'a, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, İsmail Ok, Adil Çelik, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.