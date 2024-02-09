Bakan Kacır: Türkiye'nin teknoloji girişimlerinin büyük bir kısmını kadınlar kuruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Türk teknoloji girişimimizin, 7 Turcornumuzun 4'ünün kurucuları kadın girişimcilerimiz. 2030 yılında 100 Turcorn hedefine de engel tanımayan girişimci kadınlarımızla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda asırlık eserlere imza attıklarını dile getirdi.

Kacır, ülkenin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdıklarını belirterek, "Sanayileşmede, yatırımda, üretimde, AR-GE'de büyük kazanımlar elde ettik. OSB'lerde çalışan sayımızı 415 binden 2,6 milyona, ihracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, AR-GE harcamalarımızı yıllık 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara, AR-GE personeli sayımızı 29 binden 272 bine çıkardık." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nda yatırımcıyla, girişimciyle, emekçilerle omuz omuza, sırt sırta vererek ülkeyi müreffeh yarınlara ulaştırmak adına aşkla şevkle çalıştıklarını kaydeden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye'yi kadın-erkek hep birlikte inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, kadınların cesaretini, kararlılığını, merhametini ve bereketini her yerde görmek istediklerine işaret ederek, "Bizim medeniyetimizde kadın her zaman ön safta yer almıştır. Bugün inovasyonda öncü binlerce teknoloji girişimimizde, bilimde ve teknolojide çığır açan nitelikli araştırmalar ve buluşlarda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınmamızda, Milli Teknoloji Hamlemizin vizyon projelerinde Türk kadınlarının da imzası bulunuyor." dedi.

Cumhuriyet'in ikinci asrında, tam bağımsız ve her alanda öncü Türkiye için kadınların emeğine, gayretine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna işaret eden Kacır, "Kadınlarımızın fikirleri, idealleri, vizyonları ve emeği Türkiye Yüzyılı'na açılan kapının anahtarı, milli kalkınmamızın temeli olacak." yorumunu yaptı.

Kacır, kadınların iş gücüne katılımını artırdıklarını, kadın girişimciliğini teşvik ettiklerini; bilimde, teknolojide ve inovasyonda kadınların varlığını güçlendirdiklerini belirterek, "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin önemli başlıklarından biri Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattık." şeklinde konuştu.

"KOSGEB programlarımızda kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uyguluyoruz"

"Bugün milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Türk teknoloji girişiminin, 7 Turcornun 4'ünün kurucularının kadın girişimciler olduğuna" dikkati çeken Bakan Kacır, 2030 yılında 100 Turcorn hedefine engel tanımayan girişimci kadınlarla yürüdüklerinin altını çizdi.

Kacır, KOSGEB programlarında kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade ederek, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'yla son 2 yılda 57 bin kadınımızın istihdamını gerçekleştirdik. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Programları ile son 10 yılda 70 bin kadın girişimcimize 13 milyar lira destek verdik. KOBİ Finansman Destek Programı ile de 6 binden fazla kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık." dedi.

Bakan Kacır, kalkınma ajanslarının yerelde kadın istihdamının ve girişimciliğinin öncüsü ve destekçisi olmaya devam ettiğini belirterek, "Sürdürülebilir bir kalkınma için kalkınma ajanslarımızın 2024 yılı önceliğini 'Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği' teması olarak belirledik. Bu doğrultuda kadınlarımızın iş hayatında daha etkin rol üslenmesini sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayan 201 projeye Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 1,4 milyar lira destek verdiklerini aktaran Kacır, "Yine hedef kitlesi kadınlar olan 4 projeye Cazibe Merkezlerini Destekleme Programımız kapsamında destek sunduk. 302 milyon lira destekte bulunduk. Projeler kapsamında çağrı merkezi, tekstil kent projesi ve jeotermal sera kurulmasını sağladık." diye konuştu.

Kacır, kadın istihdamını güçlendiren, kadınların sosyal yaşamlarını iyileştiren 390 projeye kalkınma ajansları aracılığıyla 580 milyon lira destek verdiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesindeki kadınlarımızı hiçbir zaman unutmadık, ihmal etmedik. Kurduğumuz atölyelerle, sosyal satın alma programlarıyla, kadın kooperatifleri destekleriyle, deprem bölgemizde kadınlarımızın istihdamını, sosyal ve ekonomik kalkınmalarını ve girişimcilik ekosistemindeki konumlarını güçlendiriyoruz. Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı işbirliğinde yürüttüğümüz Deprem Sonrası KOBİ'lerin Canlanması Projesi'nde kadın işletmecilerimize ödemelerde öncelik sağlıyoruz. Program kapsamında 4 bin 900 kadın işletmecimize destek ödemesi yaptık."

"Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize kadınlarımızın alın ve akıl terleriyle daha hızlı ulaşacağız"

TÜBİTAK programlarıyla bilimde ve teknoloji girişimciliğinde kadınların varlığını güçlendirdiklerini aktaran Bakan Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda TÜBİTAK eliyle bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında 143 bin kadın araştırmacıya 15,7 milyar lira destek verdiklerini, akademi ve kamuya yönelik programlarda 18 bin kadın araştırmacıyı desteklediklerini söyledi.

Kacır, gelecek dönemde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadınların potansiyellerini en iyi şekilde kullanması, hayallerinin ve ideallerinin peşinden gitmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gelecek dönemde KOSGEB, bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarıyla yürütülen veya desteklenen projelerde kadın istihdamına ve kadın girişimciliğine öncelik tanıyacaklarının altını çizen Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlığımız bünyesinde kadın istihdamını artıracak uygulamaları hayata geçireceğiz. Üretim, teknoloji ve inovasyon altyapımızın unsurları, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve teknoparkların bu platforma entegrasyonunu sağlayarak nitelikli kadın istihdamını destekleyeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize kadınlarımızın alın ve akıl terleriyle daha hızlı ulaşacağız."